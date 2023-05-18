«Ролан Гаррос» впервые с 2004 года пройдёт без участия Рафаэля Надаля

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Рафаэль Надаль пропустит «Ролан Гаррос» впервые с 2004 года.

Сегодня, 18 мая, 36-летний Надаль объявил, что не выступит на «Ролан Гаррос» – 2023, так как продолжает восстанавливаться от травмы, полученной в матче с американцем Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open, который прошёл 18 января. МРТ теннисиста показала растяжение подвздошно-поясничной мышцы левой ноги. С того момента он не выходил на корт и продолжает восстанавливаться после травмы.

Испанский теннисист является действующим победителем турнира. Всего он 14 раз побеждал на грунтовом турнире «Большого шлема».

После потери 2000 очков за победу на «Ролан Гаррос» 2022 года в активе испанского теннисиста останется всего 445 очков, и он покинет первую сотню рейтинга АТР впервые с 2003 года.