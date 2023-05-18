Янчук: у Медведева есть отличная возможность выиграть «Мастерс» в Риме, нужно пользоваться

Бывший российский теннисист Виктор Янчук высказался о победе Даниила Медведева над представителем Германии Янником Ханфманом (6:2, 6:2) в четвертьфинале «Мастерса» в Риме.
«Очень хорошо для Медведева, что вылетел Алькарас. Это играет на руку Дане. С Циципасом в полуфинале есть все шансы пройти дальше! В целом Даня может обыграть каждого, кто остался в сетке. У него есть отличная возможность выиграть «Мастерс» в Риме, нужно ей воспользоваться. Стоит отметить игру Даниила против Зверева. Он просто перебегал Сашу. Медведеву без разницы, какой длины будет гейм. Хоть даже сорок ударов будет, ему всё равно. Я верю в Медведева! Его из колеи могут выбить только какие-то неспортивные выходки. Но я очень надеюсь, что такого не произойдёт», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
За выход в финал россиянин поспорит с победителем матча между греком Стефаносом Циципасом (пятый номер посева) и хорватом Борной Чоричем (15-й номер посева).
- 18 мая 2023
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