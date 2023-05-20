Рыбакина спустя 11 лет повторила достижение Шараповой
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Представительница Казахстана Елена Рыбакина стала третьей теннисисткой в Открытой эре (с 1968 года), в одном сезоне дошедшей до финала на Открытом чемпионате Австралии, а также турнирах категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе, Майами и Риме. Ранее только две спортсменки могли похвастаться подобным достижением — американка Моника Селеш в 1991 году и россиянка Мария Шарапова в 2012 году.
В полуфинальном матче турнира в Риме шестая ракетка мира Рыбакина в двух сетах обыграла латвийскую теннисистку Елену Остапенко, занимающую 20-е место в мировой классификации, со счётом 6:2, 6:4. За титул Рыбакина сыграет с украинкой Ангелиной Калининой, в полуфинале выбившей россиянку Веронику Кудерметову (7:5, 5:7, 6:2).
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