Елена Рыбакина: думаю, что мы хорошо справляемся с командой. Я вижу улучшения на корте

Представительница Казахстана Елена Рыбакина поделилась эмоциями после победы на турнире в Риме. Напомним, Рыбакина стала чемпионкой после снятия украинки Ангелины Калининой по ходу матча при счёте 6:4, 1:0.

«Я горжусь тем, что могу поддерживать этот уровень. Это непросто, учитывая расписание, поездки. Я думаю, что мы хорошо справляемся с командой. Я вижу улучшения на корте, в том числе и физически. Я думаю, что мы на правильном пути», — приводит слова Рыбакиной официальный сайт WTA.

После турнира в Риме Рыбакина станет четвёртой ракеткой мира.

Рыбакина за победу в финале получит 1000 рейтинговых очков и € 521 тыс. призовых. Калинина, в свою очередь, получит 650 рейтинговых очков и € 272 тыс. призовых.