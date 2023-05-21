«Позор WTA. Никакого уважения к девушкам». Болельщики — о церемонии награждения Рыбакиной

Болельщики в соцсетях раскритиковали организацию церемонии награждения победительницы грунтового турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной. Во время церемонии ведущие нарушили последовательность процедуры, из-за чего Рыбакиной пришлось самой просить трофей. Зрители на стадионе освистали организаторов.

«Вам должно быть стыдно! Эта церемония — одно сплошное недоразумение. Никакого уважения к девушкам», — написал один из пользователей соцсетей.

«Это какая-то шутка, а не финал «тысячника». Позор вам. Церемония вручения трофеев была скандальной и непрофессиональной. Вы даже не знали, кто из спортсменок Калинина, а кто — Рыбакина, перепутали награды, порядок вручения», — отметил другой пользователь.

«WTA, это катастрофа! Кто организует такой важный матч так поздно, когда падает температура и легко получить травму? Позор вам!» — выразил мнение болельщик.

«Один из худших турниров WTA за два года наблюдения за женским теннисом. Итальянцы, стыдитесь», — написал один из болельщиков.