Стаббс раскритиковала организаторов турнира в Риме за испорченное награждение Рыбакиной

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде австралийка Ренне Стаббс раскритиковала организаторов турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) за некомпетентность, проявленную на церемонии награждения.

Во время церемонии ведущие нарушили последовательность процедуры, из-за чего победительнице, казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной, пришлось самой просить трофей. Зрители на стадионе освистали организаторов.

«Что, чёрт возьми, произошло на награждении? Ещё и то, что женщинам приходится играть в финале турнира категории WTA-1000 в полночь, — это отвратительно. Организаторы объявили победительницу первой и забыли про другую финалистку. Боже мой! Я люблю Италию, я правда люблю эту страну, но они далеко не самые организованные в мире», — написала Стаббс на своей странице в социальных сетях.