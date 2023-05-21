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Стаббс раскритиковала организаторов турнира в Риме за испорченное награждение Рыбакиной

Стаббс раскритиковала организаторов турнира в Риме за испорченное награждение Рыбакиной
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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде австралийка Ренне Стаббс раскритиковала организаторов турнира категории WTA-1000 в Риме (Италия) за некомпетентность, проявленную на церемонии награждения.

Во время церемонии ведущие нарушили последовательность процедуры, из-за чего победительнице, казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной, пришлось самой просить трофей. Зрители на стадионе освистали организаторов.

«Что, чёрт возьми, произошло на награждении? Ещё и то, что женщинам приходится играть в финале турнира категории WTA-1000 в полночь, — это отвратительно. Организаторы объявили победительницу первой и забыли про другую финалистку. Боже мой! Я люблю Италию, я правда люблю эту страну, но они далеко не самые организованные в мире», — написала Стаббс на своей странице в социальных сетях.

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