Анастасия Павлюченкова уверенно вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция), который продлится до 27 мая.

В стартовом матче Павлюченкова (WC) со счётом 6:3, 6:1 обыграла соотечественницу Ангелину Габуеву (Q). Встреча теннисисток продлилась всего 59 минут. Павлюченкова восемь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Габуевой ни одного эйса, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

Следующей соперницей Павлюченковой в Страсбурге станет победительница матча Магда Линетт (Польша, 1) — Кристина Бушкэ (Испания).