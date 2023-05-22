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Анастасия Павлюченкова уверенно вышла во второй круг турнира в Страсбурге

Анастасия Павлюченкова уверенно вышла во второй круг турнира в Страсбурге
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Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция), который продлится до 27 мая.

В стартовом матче Павлюченкова (WC) со счётом 6:3, 6:1 обыграла соотечественницу Ангелину Габуеву (Q). Встреча теннисисток продлилась всего 59 минут. Павлюченкова восемь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Габуевой ни одного эйса, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.

Следующей соперницей Павлюченковой в Страсбурге станет победительница матча Магда Линетт (Польша, 1) — Кристина Бушкэ (Испания).

Страсбург. 1-й круг
22 мая 2023, понедельник. 19:25 МСК
Анастасия Павлюченкова
424
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		1  
         
Ангелина Габуева
1321
Россия
Ангелина Габуева
А. Габуева
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