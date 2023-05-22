Анастасия Павлюченкова уверенно вышла во второй круг турнира в Страсбурге
Поделиться
Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка в миксте, российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Страсбурге (Франция), который продлится до 27 мая.
В стартовом матче Павлюченкова (WC) со счётом 6:3, 6:1 обыграла соотечественницу Ангелину Габуеву (Q). Встреча теннисисток продлилась всего 59 минут. Павлюченкова восемь раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету Габуевой ни одного эйса, две двойные ошибки и один заработанный брейк-пойнт, который она реализовала.
Следующей соперницей Павлюченковой в Страсбурге станет победительница матча Магда Линетт (Польша, 1) — Кристина Бушкэ (Испания).
Комментарии
- 22 мая 2023
-
20:41
-
20:28
-
19:51
-
19:40
-
19:30
-
18:55
-
18:45
-
17:45
-
17:34
-
17:23
-
16:29
-
14:54
-
14:30
-
13:59
-
13:10
-
12:46
-
12:40
-
12:25
-
11:55
-
11:05
-
09:21
-
09:19
-
00:14
- 21 мая 2023
-
23:58
-
23:56
-
23:36
-
23:34
-
23:23
-
23:13
-
22:59
-
22:40
-
22:33
-
22:31
-
22:25
-
21:47
Партнерский контент