Беккер: хочу, чтобы Кирьос вернулся на корт с прежним настроем

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер поделился мнением об австралийском теннисисте Нике Кирьосе.

«Мне нравится Кирьос и то, что он приносит в соревнования. Поэтому я хочу, чтобы он вернулся здоровым и с тем же настроем, который он демонстрировал в прошлом году. Это было бы здорово для тенниса», — приводит слова Беккера Tennis Up To Date.

Напомним, ранее Кирьос снялся с «Ролан Гаррос». Стало известно, что теннисист пропустит турнир из-за травмы ноги, которую он получил в результате инцидента, произошедшего 1 мая. Тогда мама Кирьоса Норлайла стала жертвой вооружённого ограбления. 32-летний преступник, угрожая пистолетом, потребовал у женщины ключи от машины. После того как он уехал, она сразу позвала на помощь, и находившийся поблизости Кирьос обратился в полицию. С помощью приложения автомобиль спортсмена удалось отследить.