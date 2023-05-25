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Каспер Рууд потерпел поражение от 54-й ракетки мира в четвертьфинале турнира в Женеве

Каспер Рууд потерпел поражение от 54-й ракетки мира в четвертьфинале турнира в Женеве
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд не сумел пробиться в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250, который проходит в Женеве (Швейцария).

В четвертьфинальном матче Рууд (1) со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 5:7 проиграл 54-й ракетке мира, представителю Чили Николасу Джарри. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 33 минуты. Рууд три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Джарри 12 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За место в финале турнира в Женеве Джарри сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, бывшей второй ракеткой мира, немцем Александром Зверевым (3).

Женева. 1/4 финала
25 мая 2023, четверг. 20:20 МСК
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		6 2 5
3 		7 7 7
         
Николас Джарри
54
Чили
Николас Джарри
Н. Джарри
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