Каспер Рууд потерпел поражение от 54-й ракетки мира в четвертьфинале турнира в Женеве

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд не сумел пробиться в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250, который проходит в Женеве (Швейцария).

В четвертьфинальном матче Рууд (1) со счётом 6:3, 6:7 (2:7), 5:7 проиграл 54-й ракетке мира, представителю Чили Николасу Джарри. Встреча теннисистов продлилась 2 часа и 33 минуты. Рууд три раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из четырёх. На счету Джарри 12 эйсов, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

За место в финале турнира в Женеве Джарри сразится с олимпийским чемпионом 2020 года, бывшей второй ракеткой мира, немцем Александром Зверевым (3).