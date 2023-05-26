«Медведеву страшен только Алькарас». Янчук — о турнире «Ролан Гаррос»

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук поделился мнением о форме российского теннисиста, второй ракетки мира Даниила Медведева перед стартом турнира «Ролан Гаррос».
«Главное — это внутреннее состояние Даниила. Оно сейчас на хорошем уровне, потому что он выиграл первый «Мастерс» на грунте. Учитывая его форму и его настрой, я думаю, любой соперник ему будет по силам. Другое дело, что это спорт. Отдельно взятый матч можно по-разному сыграть. Особенно у молодых такое часто бывает. Думаю, у него есть шансы на победу. Тот же Руне (Хольгер Руне — датский теннисист, шестая ракетка мира. — Прим. «Чемпионата») в финале турнира в Риме не выдержал второй сет в матче с Даниилом, хотя должен был выигрывать, но этого не произошло, потому что Медведев выбирается из сложных ситуаций. На мой взгляд, ему страшен только Алькарас (Карлос Алькарас — первая ракетка мира из Испании. — Прим. «Чемпионата»). Потому что он играет очень быстро. Но, с другой стороны, Алькарас не настолько надёжный», — приводит слова Янчука издание «Известия».
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