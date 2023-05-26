Зверев проиграл Джарри в полуфинале турнира ATP-250 в Женеве
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Завершился полуфинальный матч турнира ATP-250 в Женеве (Швейцария), в котором встречались чилийский теннисист Николас Джарри и представитель Германии Александр Зверев. Джарри одержал победу со счётом 2:0 и вышел в финал соревнования.
Первый сет закончился победой Джарри со счётом 7:5. Во второй партии чилиец победил со счётом 6:3. По ходу матча Джарри сделал семь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету Зверева шесть подач навылет и пять двойных ошибок.
В финальном матче Джарри сразится с представителем Болгарии Григором Димитровым, который обыграл в полуфинале турнира американца Тейлора Фритца со счётом 2:1 (3:6, 7:5, 7:6). Финал состоится завтра, 27 мая.
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