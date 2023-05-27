Лючия Бронцетти выиграла первый в карьере титул WTA, обыграв Юлию Грабер в Рабате

102-я ракетка мира, итальянская теннисистка Лючия Бронцетти выиграла турнир WTA-250 в Рабате (Марокко), в трёх сетах обыграв австрийку Юлию Грабер, 74-ю ракетку мира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:4, 5:7, 7:5.

В финале турнира в Марокко теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут. Лючия Бронцетти выполнила два эйса, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13, а также допустила две двойные ошибки. На счету Юлии Грабер три эйса, 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и девять двойных ошибок.

Для 24-летней Лючии Бронцетти это первый титул турниров под эгидой WTA в карьере.

За победу итальянская теннисистка заработала 280 рейтинговых очков и $ 34,2 тыс. призовых. Юлия Грабер получит 180 очков рейтинга и призовые в размере $ 20,2 тыс.