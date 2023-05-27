Лючия Бронцетти выиграла первый в карьере титул WTA, обыграв Юлию Грабер в Рабате
Поделиться
102-я ракетка мира, итальянская теннисистка Лючия Бронцетти выиграла турнир WTA-250 в Рабате (Марокко), в трёх сетах обыграв австрийку Юлию Грабер, 74-ю ракетку мира. Встреча спортсменок завершилась со счётом 6:4, 5:7, 7:5.
В финале турнира в Марокко теннисистки провели на корте 2 часа 48 минут. Лючия Бронцетти выполнила два эйса, реализовала 6 брейк-пойнтов из 13, а также допустила две двойные ошибки. На счету Юлии Грабер три эйса, 5 реализованных брейк-пойнтов из 11 и девять двойных ошибок.
Для 24-летней Лючии Бронцетти это первый титул турниров под эгидой WTA в карьере.
За победу итальянская теннисистка заработала 280 рейтинговых очков и $ 34,2 тыс. призовых. Юлия Грабер получит 180 очков рейтинга и призовые в размере $ 20,2 тыс.
Рабат. Финал
27 мая 2023, суббота. 14:25 МСК
74
Юлия Грабер
Ю. Грабер
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7
|5
|
|5
|7
102
Лючия Бронцетти
Л. Бронцетти
Комментарии
- 27 мая 2023
-
18:03
-
17:51
-
17:42
-
17:27
-
17:25
-
16:59
-
16:43
-
16:26
-
16:06
-
15:47
-
15:08
-
14:57
-
14:54
-
14:35
-
14:10
-
13:33
-
13:21
-
12:58
-
12:40
-
12:28
-
12:20
-
12:07
-
11:59
-
11:00
-
10:56
-
10:45
-
10:33
-
10:30
-
10:09
-
09:58
-
09:51
-
09:45
-
05:08
-
04:55
-
01:01
Партнерский контент