Янник Синнер: чувствую, что играю лучше, чем в Риме

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о готовности к «Ролан Гаррос». На «Мастерсе» в Риме восьмая ракетка мира Синнер не сумел выйти в четвертьфинал.
«Ролан Гаррос» — безусловно, важный для меня турнир, впервые я играю на турнире «Большого шлема», где уже добирался до четвертьфинала, и это что-то новое для меня. Конечно, каждый год что-то меняется, но когда мы говорим о действительно важном турнире, то надеемся, что у нас всё получится.
В таких турнирах нужен опыт, я очень хорошо тренировался и уже чувствую, что играю лучше, чем в Риме. Я нашёл себя и очень доволен тем, как работаю на корте, но не хочу играть под давлением из-за того, что должен побеждать. Я знаю свой потенциал, но хочу раскрывать его раунд за раундом», — приводит слова Синнера Eurosport.
В первом круге «Ролан Гаррос» Синнер сыграет с французом Александром Мюллером.
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