Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Янник Синнер: чувствую, что играю лучше, чем в Риме

Янник Синнер: чувствую, что играю лучше, чем в Риме
Аудио-версия:
Комментарии

Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о готовности к «Ролан Гаррос». На «Мастерсе» в Риме восьмая ракетка мира Синнер не сумел выйти в четвертьфинал.

«Ролан Гаррос» — безусловно, важный для меня турнир, впервые я играю на турнире «Большого шлема», где уже добирался до четвертьфинала, и это что-то новое для меня. Конечно, каждый год что-то меняется, но когда мы говорим о действительно важном турнире, то надеемся, что у нас всё получится.

В таких турнирах нужен опыт, я очень хорошо тренировался и уже чувствую, что играю лучше, чем в Риме. Я нашёл себя и очень доволен тем, как работаю на корте, но не хочу играть под давлением из-за того, что должен побеждать. Я знаю свой потенциал, но хочу раскрывать его раунд за раундом», — приводит слова Синнера Eurosport.

В первом круге «Ролан Гаррос» Синнер сыграет с французом Александром Мюллером.

Материалы по теме
Станет ли Медведев новым Грунтовым королём? 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2023
Станет ли Медведев новым Грунтовым королём? 10 причин следить за «Ролан Гаррос» — 2023
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023