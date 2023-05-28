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Стефанос Циципас вышел во второй круг «Ролан Гаррос», одолев Иржи Веселы

Стефанос Циципас вышел во второй круг «Ролан Гаррос», одолев Иржи Веселы
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Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас (5) одержал победу над представителем Чехии Иржи Веселы (SR) в матче первого круга турнира «Ролан Гаррос». Игра завершилась со счётом 7:5, 6:3, 4:6, 7:6 (9:7) в пользу греческого спортсмена.

Встреча продлилась 3 часа 13 минут. Циципас 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Веселы 11 эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.

Во втором круге Открытого чемпионата Франции Циципас сыграет с победителем противостояния Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Эмилио Нава (США, Q).

«Ролан Гаррос» 2023 года проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанский теннисист Рафаэль Надаль, который пропускает новый розыгрыш соревнований.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
28 мая 2023, воскресенье. 13:45 МСК
Иржи Веселы
Чехия
Иржи Веселы
И. Веселы
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
5 		3 6 6 7  
7 		6 4 7 9  
             
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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