Стефанос Циципас вышел во второй круг «Ролан Гаррос», одолев Иржи Веселы

Пятая ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас (5) одержал победу над представителем Чехии Иржи Веселы (SR) в матче первого круга турнира «Ролан Гаррос». Игра завершилась со счётом 7:5, 6:3, 4:6, 7:6 (9:7) в пользу греческого спортсмена.
Встреча продлилась 3 часа 13 минут. Циципас 12 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Веселы 11 эйсов, пять двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из семи заработанных.
Во втором круге Открытого чемпионата Франции Циципас сыграет с победителем противостояния Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Эмилио Нава (США, Q).
«Ролан Гаррос» 2023 года проходит с 28 мая по 11 июня в Париже. Действующим победителем мужского турнира является испанский теннисист Рафаэль Надаль, который пропускает новый розыгрыш соревнований.
- 28 мая 2023
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