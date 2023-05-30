Медведев — о конфликте с трибунами в матче с Уайлдом: я сказал им заткнуться, и всё

Вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев высказался о недовольстве болельщиками в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2023 с бразильцем Тьяго Уайлдом (172-й в рейтинге ATP). Напомним, игра завершилась неожиданным поражением первой ракетки России в пяти сетах — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6.

«Всё было хорошо. Единственное, это момент, когда я попросил судью на вышке проверить аут. Я обсуждал с ней, где она там увидела, что мяч попал, и меня ни за что освистали. Так что я сказал им заткнуться, и всё. Просто я в это время говорил с другим человеком, не с ними, и в такой момент им надо заткнуться. Но в остальном всё было хорошо», — сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.