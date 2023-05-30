«Может, кому-то нравится, когда рот полон грунта. А мне нет». Медведев — о вылете с «РГ»

Даниил Медведев очень рад окончанию грунтового сезона. Хотя он был в великолепной форме, только что взял римский «Мастерс» и, конечно, не планировал вылетать в первом же круге «Ролан Гаррос» от 172-й ракетки мира.

Теперь он надеется, что Тьяго Уайлд не остановится на одной сенсации и продолжит рубится дальше. Иначе к чему вообще тогда была эта сенсация?

«Конечно, расстроен. Ещё неделю буду думать об этом матче»

— Тяжёлый матч. Не знаю, буду ещё его пересматривать, но по ощущениям соперник играл хорошо. Не думаю, что я так уж плохо сыграл, но он сыграл хорошо.

Дело в том, что всегда получается одно и то же. Если он продолжит так же играть, к концу года он будет в топ-30. Но последний раз, когда я такое говорил, он не смог этого сделать. Хорошо для него, что он сегодня так сыграл. Честно, надеюсь, он продолжит играть так же, а если нет, я расстроюсь. Тогда для чего было сегодня? Почему не через два дня? Так что да.

— Иногда казалось, что вы недовольны фанатами. Что скажете о публике?

— Всё было хорошо, единственное, когда я попросил судью на вышке проверить аут. Я обсуждал с ней, где она там увидела, что мяч попал, и меня ни за что освистали. Так что я сказал им заткнуться, и всё. Просто я в это время говорил с другим человеком, не с ними, и в такой момент им надо заткнуться. Но в остальном всё было хорошо.

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— Кажется, вы с трудом приспосабливались к ветру. Вам действительно было тяжело?

— Да, с ветром было очень тяжело. Что странно, так как он тут дует с первого дня, с того же направления, всегда на центр. В прошлые годы я такого не помню. Ну, что есть, то есть. Было нелегко, но нормально, это часть игры.

Но с этими тяжёлыми мячами приспособиться к ветру было нелегко. На мой взгляд, эти мячи дают большое преимущество игрокам с кистевой игрой – как у моего сегодняшнего соперника, Карлоса, в некоторой мере Стефаноса – потому что им легче бить мощнее. Сегодня это сыграло какую-то роль. Он контролировал большинство розыгрышей, а у меня не шло, особенно на стороне против ветра. Поэтому сегодня было так тяжело и поэтому я проиграл.

— В концовке вы трясли головой, как будто были недовольны своим психологическим состоянием.

— Да нет, это было просто… Скажем, я с собой. Дело не в психологическом состоянии. Я бился, физически я себя нормально чувствовал. Сейчас, конечно, устал, но после поражений больше устаёшь. Если бы победил, не был бы таким уставшим. Психологически я бился, в последнем гейме довёл до 30-30, соперник дважды ударил навылет, ну окей, проехали. Надеюсь, в следующий раз получится.

Но, конечно, я очень расстроен. Ещё неделю буду думать об этом матче, но прямо сейчас не вижу, где бы я ошибся. Ну да, двойные ошибки, ужасный ветер, было нелегко. Кажется, я сделал большинство из них, неважно, на какой стороне. Тяжело было играть, но не знаю, что я бы мог сделать лучше. Всё нормально, в следующих турнирах смогу быстрее прийти в норму.

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«Может, кому-то нравится, когда рот полон грунта. А мне нет»

— Когда встречаетесь с теннисистом намного ниже вас в рейтинге, который выходит на корт в такой потрясающей форме, ожидаете, что его уровень упадёт? Что вас удивило?

— Да, он сбавил только в одном сете, и я смог этим воспользоваться. На втором тайбрейке он сделал несколько ошибок на сетпойнте. Но на самом деле старался, скажем так, выиграть матч, и он смог.

Никаких проблем, он сыграл великолепно. Он великолепный игрок, выигрывал юниорский US Open, если не ошибаюсь, такие вещи.

Его жизнь станет лучше, если он будет так играть каждый матч. Он получит больше денег, больше спонсоров, выиграет большие титулы. Но ему надо так играть не один раз на «Филиппа Шатрье», но много раз на разных турнирах по всему миру целый год. В этом году он, кажется, выиграл несколько челленджеров, может, с такой игрой у него и получится. Увидим.

— Сегодня для вас закончился грунтовый сезон. Опишите ваши отношения с грунтом прямо сейчас?

— Ничего не изменилось – я счастлив, когда грунтовый сезон заканчивается. Так что я снова счастлив. Неважно – один раз в четверти, один раз в четвёртом раунде, много раз в первом раунде.

Сегодня опять из-за ветра и сухого корта у меня с третьего гейма был полон рот грунта. Мне это не нравится. Может, кто-то любит есть грунт, и чтобы он был в носках, в кроссовках, в сумках… Белые носки после грунтового сезона вообще можно выкидывать. Может, кому-то это нравится, а мне нет. Рад, что я его закончил, теперь хорошо отдохну. Надо искать позитив. В ближайшие дни буду много отдыхать. Пусть я и хотел подольше задержаться Париже, даже несмотря на то, что тут грунт, сейчас впереди следующие вызовы.

— Рады снова сыграть на траве в этом году? Переживаете вообще по поводу того, как публика может вас встретить с учётом того, что в прошлом году русских не пустили на «Уимблдон»?

— Мы это не контролируем. Если люди решат вести себя резко, так тому и быть. Если будут добрыми, тоже будет хорошо. Это не нам решать. Я буду рад, если смогу приехать в Великобританию на «Уимблдон». Я только планирую там сыграть. Поеду в Галле, этот турнир мне нравится, я там очень хорошо играл в прошлом году.

На траве играть нелегко. Не могу сказать, что люблю траву, но она лучше грунта. В прошлом году я смог выйти в финал. Постараюсь в этом году выступить на «Уимблдоне» лучше, чем раньше.

— Вы рады концу грунтового сезона, но согласны, что сделали шаг в правильном направлении выступлением в Риме?

— 100%. И повторюсь, сегодня я играл хорошо, старался, старался. Не было такого ощущения, как раньше, что ну вообще ничего не получается. Сегодня чувствовал, что делаю то, что должен, и соперник хорошо играет, так что давайте играть дальше. Но матч закончился, а я не смог его выиграть.

Но Рим был невероятен, это потрясающе. Никогда не думал, что выиграю турнир на грунте, не говоря о Мастерсе. К сожалению, теперь надо больше думать об этом, а не о «Ролан Гаррос». В следующем году я буду ещё более мотивирован повторить успех этого года.