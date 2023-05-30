Медведев фирменным жестом призвал трибуны к тишине по ходу матча с Уайлдом

В эти минуты проходит матч первого круга «Ролан Гаррос», в котором первая ракетка России Даниил Медведев (вторая ракетка мира) играет с представителем Бразилии Тьяго Уайлдом (172-й в рейтинге ATP). Прямо сейчас в игре проходит решающая пятая партия. Промежуточный счёт в игре после четырёх сетов ничейный — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6.

В середине четвёртого сета сопернику Медведева засчитали спорное попадание, вследствие чего Даниил начать спорить с судьёй об отметке от мяча. Собравшиеся на трибунах зрители негативно отреагировали на данный эпизод и принялись освистывать россиянина. В ответ на это Медведев продемонстрировал уже не раз используемый им в подобных случаях жест, приложив палец к губам.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила Медведева и Тьяго Уайлда в первом круге «Ролан Гаррос».

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции победитель данного матча сыграет с победителем противостояния Кентен Алис (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.