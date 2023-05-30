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Медведев фирменным жестом призвал трибуны к тишине по ходу матча с Уайлдом

Медведев фирменным жестом призвал трибуны к тишине по ходу матча с Уайлдом
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В эти минуты проходит матч первого круга «Ролан Гаррос», в котором первая ракетка России Даниил Медведев (вторая ракетка мира) играет с представителем Бразилии Тьяго Уайлдом (172-й в рейтинге ATP). Прямо сейчас в игре проходит решающая пятая партия. Промежуточный счёт в игре после четырёх сетов ничейный — 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6.

В середине четвёртого сета сопернику Медведева засчитали спорное попадание, вследствие чего Даниил начать спорить с судьёй об отметке от мяча. Собравшиеся на трибунах зрители негативно отреагировали на данный эпизод и принялись освистывать россиянина. В ответ на это Медведев продемонстрировал уже не раз используемый им в подобных случаях жест, приложив палец к губам.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила Медведева и Тьяго Уайлда в первом круге «Ролан Гаррос».

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции победитель данного матча сыграет с победителем противостояния Кентен Алис (Франция) — Гидо Пелья (Аргентина).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 14:35 МСК
Тьяго Уайлд
172
Бразилия
Тьяго Уайлд
Т. Уайлд
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6 2 6 6
6 5 		7 8 6 3 4
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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