Свёнтек — о рекордах в теннисе: я не эксперт в области статистики и истории
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Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек ответила на вопрос журналистов о том, мотивирует ли её на «Ролан Гаррос» понимание, что при победе на турнире в этом году спортсменка повторит рекорды, установленные Сереной Уильямс, Моникой Селеш и Аранчей Санчес-Викарио по количеству титулов Открытого чемпионата Франции. В 2023 году польская теннисистка может выиграть третий «Ролан Гаррос» в карьере.
«Если честно, я даже не знала про эти рекорды. Играю в теннис, но я не эксперт в области статистики и истории, и я никогда на этом не фокусировалась. Живу немного в другом мире, я думаю.
Я никогда не играла с Сереной Уильямс или, вы знаете, Моникой Селеш. Так что я просто живу своей жизнью и иду своим путём», — сказала Ига Свёнтек на пресс-конференции.
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