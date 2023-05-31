Свёнтек — о рекордах в теннисе: я не эксперт в области статистики и истории

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек ответила на вопрос журналистов о том, мотивирует ли её на «Ролан Гаррос» понимание, что при победе на турнире в этом году спортсменка повторит рекорды, установленные Сереной Уильямс, Моникой Селеш и Аранчей Санчес-Викарио по количеству титулов Открытого чемпионата Франции. В 2023 году польская теннисистка может выиграть третий «Ролан Гаррос» в карьере.

«Если честно, я даже не знала про эти рекорды. Играю в теннис, но я не эксперт в области статистики и истории, и я никогда на этом не фокусировалась. Живу немного в другом мире, я думаю.

Я никогда не играла с Сереной Уильямс или, вы знаете, Моникой Селеш. Так что я просто живу своей жизнью и иду своим путём», — сказала Ига Свёнтек на пресс-конференции.