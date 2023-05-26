Лучшие чемпионки «Ролан Гаррос»! Составляем рейтинг сильнейших теннисисток

Собрали всех спортсменок, выигрывавших Открытый чемпионат Франции в XXI веке. Кто из них должен быть выше?

В конце мая — начале июня в Париже состоится «Ролан Гаррос», он же Открытый чемпионат Франции. В XXI веке турнир выигрывали 15 теннисисток. Кто-то побеждал здесь неоднократно, в том числе Мария Шарапова, а иные сильные теннисистки лишь по разу добивались успеха. Кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.

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