Лучшие чемпионки «Ролан Гаррос»! Составляем рейтинг сильнейших теннисисток

В конце мая — начале июня в Париже состоится «Ролан Гаррос», он же Открытый чемпионат Франции. В XXI веке турнир выигрывали 15 теннисисток. Кто-то побеждал здесь неоднократно, в том числе Мария Шарапова, а иные сильные теннисистки лишь по разу добивались успеха. Кто из них действительно сильнее всех, решать вам. Свой выбор вы можете объяснить в комментариях.
Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Чемпионы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.
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Мария Шарапова (Россия) — 2012, 2014
Шарапова долгое время не показывала хороших результатов на грунте. Но в итоге получилось, что именно «Ролан Гаррос» она выигрывала дважды, тогда как все остальные ТБШ — по разу. В финале-2012 Мария расправилась с Сарой Эррани — 6:3, 6:2, а два года спустя переиграла Симону Халеп — 6:4, 6:7, 6:4.
Жюстин Энен (Бельгия) — 2003, 2005—2007
Энен в противоположность Серене Уильямс наиболее успешно выступала на «Ролан Гаррос», завоевав здесь четыре трофея, в том числе три подряд. Любопытно, что всякий раз она обыгрывала в финалах разных соперниц: Ким Клейстерс, Мари Пирс, Светлану Кузнецову и Ану Иванович. И всех — в двух сетах!
Светлана Кузнецова (Россия) — 2009
По факту оказалось, что самые сложные матчи на том турнире Кузнецова провела в четвертьфинале и в полуфинале. Россиянка выбила из сетки Серену Уильямс — 7:6, 5:7, 7:5 и 30-ю сеяную Саманту Стосур — 6:4, 6:7, 6:3. А финале Динара Сафина, которая год назад проиграла решающую встречу Ане Иванович, вновь ничего не смогла поделать с соперницей — 6:4, 6:2 в пользу Светланы.
Ана Иванович (Сербия) — 2008
Тот титул так и остался единственным для Иванович на ТБШ. За весь турнир она отдала соперницам лишь один сет — в полуфинале с Еленой Янкович. А в решающем матче Ана победила Динару Сафину — 6:4, 6:3.
Анастасия Мыскина (Россия) — 2004
В финале того турнира состоялось российское дерби. Мыскина не оставила шансов Елене Дементьевой — 6:1, 6:2. А до этого Анастасия обыграла таких сильных теннисисток, как Светлана Кузнецова, Винус Уильямс и Дженнифер Каприати.
Серена Уильямс (США) — 2002, 2013, 2015
23-кратная чемпионка ТБШ выигрывала Открытый чемпионат Франции «всего лишь» три раза — этот мэйджор был для неё самым сложным. В своём первом финале она обыграла сестру Винус, а затем, уже в 10-е годы, огорчала в решающих матчах Марию Шарапову и выстрелившую на «Ролан Гаррос» — 2015 Люси Шафаржову.
Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2016
Начав турнир с волевой победы в первом круге, Мугуруса затем не отдала соперницам ни сета. Правда, ей немного повезло с сеткой. В четвертьфинале испанка прошла американку Шелби Роджерс, в полуфинале — 21-ю сеяную Саманту Стосур. А вот в решающем матче Гарбинье переиграла саму Серену Уильямс — 7:5, 6:4.
Ли На (Китай) — 2011
Первый из двух титулов китаянки на ТБШ. В решающих стадиях Ли На, посеянная под шестым номером, не проиграла ни одного сета, победив последовательно Викторию Азаренко (4), Марию Шарапову (7) и Франческу Скьявоне, на тот момент действующую чемпионку «Ролан Гаррос».
Симона Халеп (Румыния) — 2018
Долгий путь Халеп к титулу на ТБШ наконец-то подошёл к концу. Обладательница первого номера посева в четвертьфинале одержала волевую победу над Анжеликой Кербер (12), в полуфинале уверенно прошла Гарбинье Мугурусу (3), а в решающем матче добилась ещё одной волевой победы, на сей раз над Слоан Стивенс (10) — 3:6, 6:4, 6:1.
Дженнифер Каприати (США) — 2001
Насколько простым был путь Каприати в первых четырёх кругах, настолько сложным он оказался на решающих стадиях. В четвертьфинале американка, посеянная под четвёртым номером, в трёх сетах обыграла Серену Уильямс (6), в полуфинале неожиданно уверенно расправилась с Мартиной Хингис (1) — 6:4, 6:3, а в финале в драматичном поединке одолела Ким Клейстерс (12) — 1:6, 6:4, 12:10.
Ига Свёнтек (Польша) — 2020, 2022
Действующая первая ракетка мира свой первый ТБШ завоевала в 19 лет. В 2020 году полька даже не была сеяной, но это не помешало ей разгромить в четвёртом круге Симону Халеп (1) — 6:1, 6:2. Затем полька столь же уверенно расправилась с квалифаерами Мартиной Тревизан и Надией Подороской, а в финале одолела Софью Кенин (4) — 6:4, 6:1. А в 2022-м Ига, уже первый номер посева, катком прошлась по соперницам, проиграв лишь один сет за весь турнир. В полуфинале она обыграла Дарью Касаткину (20), а в финале — Кори Гауфф (18) — 6:1, 6:3.
Франческа Скьявоне (Италия) — 2010
Единственный титул Скьявоне на ТБШ. На всех остальных мэйджорах она ни разу не проходила четвертьфинальный барьер. За семь матчей итальянка проиграла лишь один сет — самый первый, на стадии 1/64 финала. В четвертьфинале Франческа в двух сетах обыграла Каролину Возняцки (3), в полуфинале прошла Елену Дементьеву — россиянка проиграла первый сет, после чего снялась из-за травмы, а в финале оказалась сильнее Саманты Стосур — 6:4, 7:6 (7:2).
Эшли Барти (Австралия) — 2019
Первый титул Барти из трёх на ТБШ. Хотя сетка у неё оказалась довольно удачной. Австралийка, посеянная под седьмым номером, за весь турнир лишь раз играла с сеяной — с Мэдисон Кис (14) в четвертьфинале. А в решающем матче Маркета Вондроушова ничего не смогла поделать с соперницей — 6:1, 6:3 в пользу Эшли.
Елена Остапенко (Латвия) — 2017
Остапенко, которой по ходу того турнира исполнилось 20 лет, преподнесла самую настоящую сенсацию. Спортсменка даже не была сеяной, но это не помешало ей одержать сразу четыре волевые победы за семь матчей. Именно так в четвёртом круге Елена прошла Саманту Стосур (23), в четвертьфинале — Каролину Возняцки (11), а в финале победила Симону Халеп (3).
Барбора Крейчикова (Чехия) — 2021
Первый и пока единственный титул Крейчиковой на ТБШ. Чешка даже не была сеяной, и поэтому ей пришлось приложить немало усилий. Так, в третьем круге она победила Элину Свитолину (5) — 6:3, 6:2, в четвертьфинале — Кори Гауфф (24), в полуфинале в напряжённом противостоянии одолела Марию Саккари (17) — 7:5, 4:6, 9:7, а в финале остановила Анастасию Павлюченкову (31) — 6:1, 2:6, 6:4.
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