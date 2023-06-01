Аванесян вышла в третий круг «Ролан Гаррос», выиграв под ноль первый сет

Российская теннисистка Элина Аванесян (134-я ракетка мира) в двух сетах обыграла француженку Леолию Жанжан (124-я ракетка) во втором круге «Ролан Гаррос» — 2023. Счёт встречи — 6:0, 7:5.
Матч продолжался 1 час 13 минут. В первом сете Элина выиграла 25 из 33 очков. Во втором сете Жанжан навязала борьбу, Аванесян пришлось отыгрывать брейк. Однако при счёте 6:5 россиянке удалось выиграть ещё один гейм на подаче соперницы и завершить матч, не доводя второй сет до тай-брейка.
Аванесян выполнила один эйс, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. У Жанжан не было подач навылет, но француженка допустила две двойные ошибки и реализовала единственный полученный брейк-пойнт.
Аванесян попала в основную сетку «Ролан Гаррос» как лаки-лузер, Жанжан получила уайлд-кард от организаторов. В третьем круге турнира Элина встретится с датчанкой Кларой Таусон, преодолевшей квалификацию. Во втором круге Таусон в трёх сетах переиграла канадку Лейлу Фернандес.
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