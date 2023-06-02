Янчук: Хачанов — классный игрок, последний год демонстрирует стабильную и уверенную игру

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об уровне игры Карена Хачанова – единственного российского теннисиста, вышедшего в 1/8 финала мужской сетки «Ролан Гаррос» — 2023.

«Карен последний год демонстрирует более стабильную и уверенную игру. Он и прежде мог отдельные матчи играть прилично и на высоком уровне, но сейчас он делает это стабильно и с уверенностью внутри. Это повысило его уверенность при встрече с сильными игроками. Раньше он играл волнообразно, но сейчас — достаточно ровно. Его атакующих средств хватает на любого игрока — может остро пробить, у него хорошая подача. Карен — классный игрок, но не хватало ему психологической уверенности. Сейчас она у него появилась с победами. Он стал показывать более стабильный результат, что отражается на показателях ТБШ и в частности на «Ролан Гаррос», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.