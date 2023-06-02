Хачанов vs Коккинакис! Касаткина тоже сражается, Рублёв, Потапова, Блинкова ждут. LIVE!

В Париже полным ходом идёт «Ролан Гаррос»! В пятницу стартует третий круг и на корты выйдут 8 россиян. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В пятницу стартует третий круг. В Париже запланированы 16 матчей одиночного разряда – по 8 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин — в нижней. Свои третьи поединки на турнире проведут первая ракетка мира Карлос Алькарас, 22-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович (третий номер посева), а также восемь россиян – Дарья Касаткина (9), Андрей Рублёв (7), Карен Хачанов (11), Анастасия Потапова (24), Анастасия Павлюченкова (SR), Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Элина Аванесян (LL). Причём Павлюченкова сыграет с Потаповой, и кто-то из них пройдёт во вторую неделю «РГ». Следите за ходом дня в нашем лайве.