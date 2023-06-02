Хачанов vs Коккинакис! Касаткина тоже сражается, Рублёв, Потапова, Блинкова ждут. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В пятницу стартует третий круг. В Париже запланированы 16 матчей одиночного разряда – по 8 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин — в нижней. Свои третьи поединки на турнире проведут первая ракетка мира Карлос Алькарас, 22-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович (третий номер посева), а также восемь россиян – Дарья Касаткина (9), Андрей Рублёв (7), Карен Хачанов (11), Анастасия Потапова (24), Анастасия Павлюченкова (SR), Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Элина Аванесян (LL). Причём Павлюченкова сыграет с Потаповой, и кто-то из них пройдёт во вторую неделю «РГ». Следите за ходом дня в нашем лайве.
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Итоги вчерашнего дня на «Ролан Гаррос», когда завершился 2-й круг, в нашем материале.
Все подробности вчерашнего игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.
Расписание пятницы
Расписание пятницы выглядит так — будет проведена первая половина матчей 3-го круга. В этот день в 16 поединках у мужчин и женщин (по 8) примут участие 8 россиян, причём две теннисистки из них сыграют друг с другом.
Шатрье. 14:15. Рахимова — Соболенко (Беларусь, 2)
Ленглен. 12:00. Стирс (США) — Касаткина (9)
13:30. Сонего (Италия) — Рублёв (7)
Матьё. 12:00. Хачанов (11) — Коккинакис (Австралия)
14:00. Блинкова — Свитолина (Украина, SR)
Корт 14. 13:00. Павлюченкова (SR) — Потапова (24)
Корт 7. 15:00. Таусон (Дания, Q) — Аванесян (LL)
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