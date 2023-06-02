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Рублёв, Хачанов, Потапова, Блинкова, Рахимова: онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023, результаты, сетки, где смотреть

Хачанов vs Коккинакис! Касаткина тоже сражается, Рублёв, Потапова, Блинкова ждут. LIVE!
Даниил Сальников
онлайн-трансляция «Ролан Гаррос» — 2023
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В Париже полным ходом идёт «Ролан Гаррос»! В пятницу стартует третий круг и на корты выйдут 8 россиян. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на Открытом чемпионате Франции. В пятницу стартует третий круг. В Париже запланированы 16 матчей одиночного разряда – по 8 у мужчин в верхней половине сетки и у женщин — в нижней. Свои третьи поединки на турнире проведут первая ракетка мира Карлос Алькарас, 22-кратный чемпион «Шлемов» Новак Джокович (третий номер посева), а также восемь россиян – Дарья Касаткина (9), Андрей Рублёв (7), Карен Хачанов (11), Анастасия Потапова (24), Анастасия Павлюченкова (SR), Анна Блинкова, Камилла Рахимова и Элина Аванесян (LL). Причём Павлюченкова сыграет с Потаповой, и кто-то из них пройдёт во вторую неделю «РГ». Следите за ходом дня в нашем лайве.

«Ролан Гаррос». Мужчины. Сетка
«Ролан Гаррос». Женщины. Сетка
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 12:00 МСК
Питон Стирнс
69
США
Питон Стирнс
П. Стирнс
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
9
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 12:00 МСК
Карен Хачанов
11
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Танаси Коккинакис
108
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 15:45 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Алехандро Давидович-Фокина
34
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 13:30 МСК
Анастасия Павлюченкова
333
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Потапова
25
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 14:00 МСК
Анна Блинкова
56
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Элина Свитолина
192
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 14:15 МСК
Камилла Рахимова
82
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Ролан Гаррос (ж). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 15:00 МСК
Клара Таусон
127
Дания
Клара Таусон
К. Таусон
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Элина Аванесян
134
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Ролан Гаррос (м). 3-й круг
02 июня 2023, пятница. 13:30 МСК
Лоренцо Сонего
48
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Не начался
1 2 3 4 5
             
  		       
  		       
             
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Расписание пятницы
Live Даниил Сальников

Итоги вчерашнего дня на «Ролан Гаррос», когда завершился 2-й круг, в нашем материале.

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Все подробности вчерашнего игрового дня читайте в нашем прошлом лайве.

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Расписание пятницы

Расписание пятницы выглядит так — будет проведена первая половина матчей 3-го круга. В этот день в 16 поединках у мужчин и женщин (по 8) примут участие 8 россиян, причём две теннисистки из них сыграют друг с другом.

Расписание пятницы, 2 июня. Матчи с участием россиян:
Шатрье. 14:15. Рахимова — Соболенко (Беларусь, 2)
Ленглен. 12:00. Стирс (США) — Касаткина (9)
13:30. Сонего (Италия) — Рублёв (7)
Матьё. 12:00. Хачанов (11) — Коккинакис (Австралия)
14:00. Блинкова — Свитолина (Украина, SR)
Корт 14. 13:00. Павлюченкова (SR)Потапова (24)
Корт 7. 15:00. Таусон (Дания, Q) — Аванесян (LL)
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