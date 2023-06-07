Соболенко засмеялась, услышав свист трибун в адрес Свитолиной. Фото

После окончания четвертьфинального матча Открытого чемпионата Франции между белорусской теннисисткой Ариной Соболенко и украинкой Элиной Свитолиной вторая ракетка мира ожидала рукопожатия соперницы, однако его не случилось. И Свитолина, и другие украинские теннисистки не раз в ходе турнира объясняли свою позицию относительно отсутствия рукопожатия с соперницами из России и Беларуси.

На этот раз действия Свитолиной, проигнорировавшей Соболенко, вызвали неодобрительный свист трибун. Телекамеры следили за победительницей матча, ставшей полуфиналисткой турнира, поэтому в трансляцию попала улыбка подошедшей к тренерам Соболенко, которая рассмеялась, когда зрители начали освистывать Свитолину.

Арине пришлось взять себя в руки перед тем, как уже с другими эмоциями вернуться на корт и поблагодарить публику, после чего освистывание сменилось одобрительными возгласами.