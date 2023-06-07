Свёнтек — одна из самых молодых теннисисток, выигравших более 12 матчей подряд на «РГ»

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, стала одной из самых молодых спортсменок, которым удалось выиграть более 12 матчей подряд на «Ролан Гаррос». Полька стала четвёртой по возрасту среди теннисисток, которые преодолели эту отметку на турнире: она на момент 12-й подряд победы на Открытом чемпионате Франции старше только Моники Селеш, Штеффи Граф и Крис Эверт.

Сегодня, 7 июня, Ига Свёнтек, которой недавно исполнилось 22 года, обыграла американку Кори Гауфф, шестую ракетку мира из США, в матче четвертьфинала «Ролан Гаррос». Спортсменка является действующей чемпионкой турнира и победительницей трёх турниров «Большого шлема»: она дважды выигрывала Открытый чемпиона Франции (в 2020 и в 2022 годах), а также одерживала победу на US Open в 2022 году.