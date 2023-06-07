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Кудерметова и Самсонова не сумели пробиться в парный полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023

Кудерметова и Самсонова не сумели пробиться в парный полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023
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Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова не сумели пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.

В четвертьфинальном поединке Кудерметова и Самсонова со счётом 3:6, 2:6 проиграли представительнице Китая Синьюй Ван и Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Встреча продлилась 1 час и 18 минут. Кудерметова и Самсонова четыре раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Ван и Шувэй ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Напомним, Кудерметова и Самсонова неудачно выступили на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде: Вероника потерпела поражение в первом же круге, Самсонова – во втором.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). 1/4 финала
07 июня 2023, среда. 15:40 МСК
Вероника Кудерметова
Россия
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
В. Кудерметова Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
С. Шувэй С. Ван
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