Кудерметова и Самсонова не сумели пробиться в парный полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Людмила Самсонова не сумели пробиться в полуфинал «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.

В четвертьфинальном поединке Кудерметова и Самсонова со счётом 3:6, 2:6 проиграли представительнице Китая Синьюй Ван и Се Шувэй из Китайского Тайбэя. Встреча продлилась 1 час и 18 минут. Кудерметова и Самсонова четыре раза подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из трёх заработанных. На счету Ван и Шувэй ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 13.

Напомним, Кудерметова и Самсонова неудачно выступили на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде: Вероника потерпела поражение в первом же круге, Самсонова – во втором.