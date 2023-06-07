Видеообзор четырёхсетового противостояния Зверева и Этчеверри в 1/4 финала «Ролан Гаррос»

Сегодня, 7 июня, состоялся четвертьфинальный матч «Ролан Гаррос» — 2023 с участием 27-й ракетки мира, немца Александра Зверева и 49-й ракетки мира, аргентинца Томаса Мартина Этчеверри. Матч продолжался 3 часа 22 минуты и завершился победой Зверева в четырёх сетах (6:4, 3:6, 6:3, 6:4).

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор четвертьфинального поединка Зверева и Этчеверри.

Видео доступно на канале Eurosport Tennis. Права на него принадлежат Eurosport.

Таким образом, Зверев третий год подряд пробился в полуфинал «Ролан Гаррос». В 1/2 финала Открытого чемпионата Франции — 2022 Александр получил тяжёлую травму, играя с испанцем Рафаэлем Надалем, который одержал техническую победу, а затем выиграл турнир.