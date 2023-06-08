Определились полуфинальные пары «Ролан Гаррос» — 2023 у мужчин

Завершились все четвертьфинальные матчи в мужском одиночном разряде «Ролан Гаррос» — 2023. Таким образом, определились пары полуфиналистов нынешнего розыгрыша турнира.
«Ролан Гаррос» — 2023. Полуфинальные пары. Мужчины
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Новак Джокович (Сербия, 3)
Каспер Рууд (Норвегия, 4) — Александр Зверев (Германия, 22)
Полуфинальные матчи состоятся в пятницу, 9 июня. Отметим, что Зверев третий раз подряд вышел в 1/2 финала «Ролан Гаррос», Рууд — второй раз подряд. Каспер также является действующим финалистом турнира, в 2022 году в финале он в трёх сетах уступил испанцу Рафаэлю Надалю (3:6, 3:6, 0:6). На первом турнире «Большого шлема» в 2023 году победу одержал Джокович: в финале Australian Open он обыграл грека Стефаноса Циципаса.
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