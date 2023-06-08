Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Рублёв?» Джокович попытался угадать, у кого никогда не было желания не идти на тренировку

«Рублёв?» Джокович попытался угадать, у кого никогда не было желания не идти на тренировку
Аудио-версия:
Комментарии

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, серб Новак Джокович предположил, у кого из игроков в туре никогда не было желания не идти на тренировку. Джокович делал это в рамках медиа дня на «Ролан Гаррос» — 2023. Сам Джокович признался, что у него порой возникает такое желание.

Интересно, что первым среди тех, у кого, по мнению Джоковича, никогда не было желания не идти на тренировку, стал олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, россиянин Андрей Рублёв. Далее Новак назвал австрийца Доминика Тима, испанца Рафаэля Надаля и норвежца Каспера Рууда. А на самом деле это француз Уго Умбер.

Напомним, завтра, 9 июня Джокович (3) поборется за выход в финал «Ролан Гаррос» — 2023 с первой ракеткой мира, испанцем Карлосом Алькарасом (1).

Материалы по теме
Досрочный финал в полуфинале «РГ»? Лучшие игроки мира сразятся за первое место в рейтинге!
Досрочный финал в полуфинале «РГ»? Лучшие игроки мира сразятся за первое место в рейтинге!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023