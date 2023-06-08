Досрочный финал в полуфинале «РГ»? Лучшие игроки мира сразятся за первое место в рейтинге!

В пятницу, 9 июня, на «Ролан Гаррос» состоится один из самых ожидаемых матчей во всём теннисном сезоне. В полуфинале мужского одиночного разряда сойдутся представители двух совершенно разных поколений – 20-летний испанец Карлос Алькарас и 36-летний серб Новак Джокович. Перед началом французского турнира «Большого шлема» уроженец Эль-Пальмара и уроженец Белграда занимали первое и третье места в мировой классификации соответственно, но благодаря успешному продвижению на парижских кортах в лайв-рейтинге Джокович переместился на вторую позицию, обойдя россиянина Даниила Медведева.

Поэтому сейчас можно смело утверждать, что в пятничном матче встретятся лучшие теннисисты мира на данный момент. В предстоящем полуфинале на кону будет стоять очень многое. В пятницу Джокович оспорит с Алькарасом не только путёвку в финал, но и возможность стать первой ракеткой мира в случае титула. Если же Новак проиграет в полуфинале, то Карлос при любом раскладе останется лидером мирового рейтинга и после «Ролан Гаррос».

Испанец и серб подошли к турниру просто в роскошной форме. Победитель US Open – 2022 Алькарас проиграл в Париже один сет, а в 13 из 15 сыгранных партий показал тотальное доминирование. Три последние встречи Карлос закрыл в трёх сетах, последовательно не оставив никаких шансов канадцу Денису Шаповалову, итальянцу Лоренцо Музетти и греку Стефаносу Циципасу.

Карлос Алькарас Фото: Julian Finney/Getty Images

Алькарас довёл баланс матчей с Циципасом до 5-0, а вообще с игроками топ-10 – до 17-9. До начала матча от пятой ракетки мира в четвертьфинале ждали совершенного другого уровня сопротивления, но Стефанос только в последней партии смог продемонстрировать на корте хоть что-то вменяемое, сумев добраться до тай-брейка. В остальном Алькарас играл в теннис сам с собой, как и на протяжении большей части турнира. Проход молодого испанца по сетке «Шлема» просто впечатляет.

Путь Карлоса Алькараса к полуфиналу «Ролан Гаррос» – 2023:



Первый круг. Алькарас (1) – Коболли (208/Q) – 6:0, 6:2, 7:5.

Второй круг. Алькарас – Дэниэл (100) – 6:1, 3:6, 6:1, 6:2.

Третий круг. Алькарас – Шаповалов (28-й в рейтинге/26-й посев) – 6:1, 6:4, 6:2.

Четвёртый круг. Алькарас – Музетти (20/17) – 6:3, 6:2, 6:2.

Четвертьфинал. Алькарас – Циципас (5/5) – 6:1, 6:2, 7:6

«Да, после жеребьёвки все ждали этого матча. Я тоже. Очень хочу в нём сыграть. С прошлого года мне очень хотелось встретиться с Новаком. Мы оба играем на высоком уровне, и, как я уже говорил, если хочешь быть лучшим, ты должен обыгрывать лучших. Так что я действительно ждал этой встречи. Буду наслаждаться.

Моя победа в прошлом году? Я бы сказал, что прошлогодний матч никак не повлияет на этот. Это было год назад. В той игре мы оба многому научились, поэтому предстоящий матч будет совсем другим. Давайте посмотрим, что будет в пятницу.

Хочется думать, что моя юность сыграет решающую роль. Но это будет его 45-й полуфинал на «Большом шлеме», у меня – второй. Я бы сказал, что опыт важнее в этом контексте, но я не стану об этом думать», – поделился ожиданиями Алькарас от предстоящего блокбастера.

Что касается Джоковича, то здесь нет ничего нового. Начав 2023 год с двух титулов на Зелёном континенте – в Аделаиде и, собственно, на Открытом чемпионате Австралии – на следующие полгода Новак ушёл в длительную спячку. Он принял участие всего в четырёх турнирах, при этом ни разу не сумев пройти дальше полуфинала. Так произошло и на последнем грунтовом «Мастерсе» в Риме, где Джокович в четвертьфинале проиграл датчанину Хольгеру Руне.

Но принципиальная разница между Новаком и Хольгером заключается в том, что если 20-летний датчанин, в итоге добравшийся до финала в итальянской столице, там и оставил свою лучшую игру, то многоопытный серб в очередной раз смог подвести себя в оптимальном состоянии к турниру «Большого шлема».

После поражения в четвертьфинале от Рууда начавший играть только со старта третьего сета Руне уже покинул сетку французского «Шлема», тогда как Джокович продолжает стремиться к третьему титулу в столице Франции. Наверное, немец Александр Зверев и норвежец Каспер Рууд могут и не согласиться с подобной оценкой, но вряд ли кто-то сильно удивится, если именно победитель этого полуфинала в результате покинет Париж с титулом.

Новак Джокович Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В сравнении с Алькарасом, путь Джоковича к полуфиналу получился чуть более затратным с точки зрения времени, проведённого на кортах. Но по-настоящему сложным для серба получился лишь последний матч с россиянином Кареном Хачановым. 27-летний уроженец Москвы отлично начал встречу и забрал у Джоковича первый сет на всём турнире, на равных играл почти всю вторую партию, но затем серб за несколько минут буквально сломал нашего теннисиста. Решающим стал тай-брейк во втором сете, где Новак не проиграл ни одного очка. После этого рекордсмен по титулам на ТБШ уже всё контролировал.

Путь Новака Джоковича к полуфиналу «Ролан Гаррос» – 2023:



Первый круг. Джокович (3) – Ковачевич (104) – 6:3, 6:2, 7:6.

Второй круг. Джокович – Фучович (75) – 7:6, 6:0, 6:3.

Третий круг. Джокович – Давидович-Фокина (38/29) – 7:6, 7:6, 6:2.

Четвёртый круг. Джокович – Варильяс (92) – 6:3, 6:2, 6:2.

Четвертьфинал. Джокович – Хачанов (11/11) – 4:6, 7:6, 6:2, 6:4.

Вообще, тай-брейки Джоковича на нынешнем «Шлеме» – это какая-то совершенно мистическая история. Тай-брейк второго сета в матче с Хачановым стал для серба уже пятым на турнире. В них он провёл 47 розыгрышей и не допустил ни одной невынужденной ошибки. Неудивительно, что с такой волшебной статистикой он выиграл все тай-брейки в Париже. В целом баланс Джоковича за карьеру на тай-брейках составляет 307:162. Он выиграл 65,5% – это лучший процент в Открытой эре.

Начавший нынешний сезон с победы в Мельбурне Джокович наверняка снова грезит мечтой о календарном «Большом шлеме». Ближе всего к историческому достижению серб подобрался в 2021 году, когда после титулов в Австралии, Франции и Англии дошёл до финала в США, где проиграл Даниилу Медведеву. В этом году Новак сделал уже 12 шагов на пути к цели, и кажется, что завтрашний матч с Карлосом станет для него одной из самых сложных задач при прохождении этого маршрута.

«Ну, он очень хорошо себя ведёт. Он точно очень хороший парень на корте и за его пределами. Играет очень интенсивно. Он мне напоминает кое-кого из Испании, кто играет левой рукой (улыбается).

Несомненно, он заслужил свой успех. Карлос — очень трудолюбивый и сформировавшийся игрок, хотя ему всего 19-20 лет. В прошлом году мы играли в Мадриде, он победил на решающем тай-брейке. С тех пор мы не встречались, даже редко оказывались в одной сетке, но вот мы здесь.

Этот матч многие хотели увидеть. Для меня это определенно самый большой вызов на этом турнире. Если хочешь быть лучшим, ты должен обыгрывать лучших. А здесь это именно он. С нетерпением жду матча», – сказал Джокович после победы в четвертьфинале.

Как вспомнили сами игроки в своих интервью, единственный раз они пересекались в прошлом году в полуфинале грунтового «Мастерса» в Мадриде. Тогда Алькарас одержал победу в эпическом триллере (6:7, 7:5, 7:6), который продолжался свыше трёх с половиной часов (3:35). Но это был, несмотря на высокий статус, рядовой турнир для Джоковича. Свою лучшую игру и лучшую форму серб снова приберёг для «Большого шлема». Завтра Карлос и Новак впервые сыграют между на собой на ТБШ, уже в пятисетовом формате, и это должно быть по-настоящему фантастическое зрелище.