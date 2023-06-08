Соболенко не сумела пробиться в финал «Ролан Гаррос», проиграв Муховой в сложнейшем матче

Чемпионка Australian Open – 2023, вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в финал «Ролан Гаррос» — 2023.
В полуфинальном матче Соболенко (2) со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 5:7 проиграла 43-й ракетке мира чешке Каролине Муховой. Невероятно напряжённая встреча продлилась 3 часа и 17 минут. Соболенко пять раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из 13. На счету Муховой шесть эйсов, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из пяти.
Стоит отметить, что в третьем сете Соболенко вела со счётом 5:2, но не сумела подать на матч, Мухова после этого выиграла пять геймов подряд.
За дебютный титул на турнире «Большого шлема» Мухова сразится с победительницей противостояния Ига Свёнтек (Польша, 1) — Беатрис Хаддад-Майей (Бразилия, 14).
- 8 июня 2023
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