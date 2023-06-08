Каролина Мухова отыграла матчбол и взяла пять геймов подряд в третьем сете на «Ролан Гаррос».

Трагедия Соболенко! Арина не подала на выход в финал и пропустила туда чешку

Арина Соболенко и Каролина Мухова подошли к отчётному очному противостоянию в хорошей форме. Белоруска изначально была одной из фавориток всего турнира, а чешка, здорово себя чувствующая на грунте, прибавляла в Париже от матча к матчу, не пустив в полуфинал россиянку Анастасию Павлюченкову.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу Соболенко. Играли они достаточно давно, в полуфинале турнира в Чжухае осенью 2019-го. Арина тогда победила в двух упорных сетах — 7:5, 7:6 (7:4).

Помимо соперниц, Арина бьётся в Париже ещё и с представителями СМИ, которые донимают спортсменку политическими вопросами, не имеющими отношения к теннису.

«Вы не должны ставить спортсменку в такое положение. Между двумя сторонами должно быть сердечное взаимопонимание. Спортсменка должна уважать вопросы, но журналист должен уважать волю спортсменки, если она не хочет выражать своё мнение», — заявила бывшая первая ракетка мира из Франции, а ныне директор «Ролан Гаррос» Амели Моресмо.

Если добавить ко всему этому историю с непожатыми руками (например, после игры с Элиной Свитолиной), то видно, что на Соболенко действительно свалилось много всего, однако Арина старается максимально абстрагироваться от происходящего и сосредоточиться исключительно на теннисе. Всё-таки статус второй ракетки мира и человека, способного обыграть Игу Свёнтек, нужно поддерживать не словами, а делом.

В первом же гейме на своей подаче Арина допустила двойную ошибку, но всё равно выиграла его. Белоруска держала инициативу, играла в привычно для себя мощном стиле, нанося плотные удары.

При счёте 2:1 в пользу Соболенко на подаче Муховой завязалась борьба, но Каролина всё равно смогла сравнять счёт – 2:2. По такой игре любой брейк мог стать решающим в партии, но девушки продолжали идти нога в ногу – 3:3.

Удивительно, но первой дрогнула Арина. После восьми геймов Соболенко неожиданно проиграла свою подачу. Причём без особых шансов. Кто бы мог подумать? По виннерам Мухова тоже вышла вперёд – 9:8.

С первого сетбола Каролина взять гейм не смогла, а Арина моментально прибавила в остроте, сделав обратный брейк – 5:5. В результате дело дошло до тай-брейка, где Мухова уже не стала транжирить сетбол и за 68 минут взяла партию.

Арина явно подсела психологически, потому что провалила начало второй партии и сразу проиграла нет только чужую подачу, но и свою. Увеличилось количество невынужденных ошибок, участились срывы.

«Арина, давай!» – крикнули в адрес Соболенко с трибун слова поддержи. И белоруска доказала, что находится в игре, сделав обратный брейк.

При счёте 3:3 Арина начала классно атаковать не только с любимого форхенда, но и с бэкхенда. Как результат – важный брейк. Вот только Мухова моментально ответила тем же, практически не допуская невынужденных ошибок, а затем взяла и свою подачу. Соболенко ответила своим геймом, выполнив в его концовке два эйса подряд.

Во втором сете снова не удалось избежать тай-брейка, который на этот раз выиграла Соболенко. При этом Арина очень мощно подавала (зачастую 180 и более км/час), но в конце по традиции допустив двойную ошибку. Повезло, что она не стала фатальной.

В третьей партии сложилось впечатление, что Мухова начала сдавать физически. Каждый розыгрыш давался её всё сложнее, в то время как Соболенко не выглядела уставшей. Свою подачу Каролина до поры до времени держала, но затем перестала успевать ногами, начала ошибаться, чем соперница и воспользовалась, сделав брейк – 4:2.

При счёте 5:2 у Арины появился матчбол, который Мухова отыграла. Взяв гейм, чешка собралась, а Соболенко занервничала и не подала на матч – 5:4. К слову, девушки провели на корте уже более трёх часов.

При счёте 5:5 на своей подаче Арина поменяла ракетку. Сперва это помогало, но затем было допущено две двойных, а закончилось всё проигранной подачей. Мухова забрала четыре гейма подряд при 100-процентной реализации брейк-поинтов – 6:5.

Свою подачу Мухова взяла уверенно и забрала этот матч, выйдя в финал «Ролан Гаррос». После игры Каролина не скрывала эмоций, взял полотенце и начав вытирать ими слёзы. В финале чешка сыграет с победительницей второго полуфинала между Игой Свёнтек и Беатрис Хаддад-Майя.