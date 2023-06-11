Джокович: каждое моё поражение — скандал, трагедия

Сербский теннисист Новак Джокович высказался по поводу своего выступления на «Ролан Гаррос» — 2023.

Напомним, сегодня Джокович обыграл в финальном матче Каспера Рууда в трёх сетах — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

«Когда ты один из топ игроков, от тебя ждут победы в каждом матче. Каждое поражение — скандал, трагедия.

До «Ролан Гаррос» у меня было больше поражений, чем побед. Многие начали сомневаться, я старался работать с командой, чтобы выйти на пик здесь. Оставил позади все турниры и к началу турнира хорошо себя чувствовал. Мне нравится соревноваться в пятисетовиках. Большинство игроков знает, что победить меня в пяти сетах — очень непростая задача. И мне нравится это ощущение», — сказал теннисист каналу Eurosport.