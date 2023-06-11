Каспер Рууд: Новак не ошибается на тай-брейках, это впечатляет

Четвёртая ракетка мира норвежец Каспер Рууд прокомментировал поражение от серба Новака Джоковича в финале «Ролан Гаррос» — 6:7 (1:7), 3:6, 5:7.
«В гейме при счёте 4:2 в первом сете мне не повезло. Много «ровно». Я всё равно вёл, но было бы неплохо сделать 5-2 перед новыми мячами. Расстроен, что не смог навязать борьбу в начале второго сета. Надо отдать должное Новаку, я отдал всего себя.
Я хорошо начал матч, выигрывал легкие очки. Возможно, он нервничал. Когда играешь с другими, то думаешь, что если сильно ударить форхендом близко к линии, то это виннер. Но в случае с ним мяч вернется ко мне.
Он не ошибается на тай-брейках. Либо ты перестараешься, либо у него будет виннер. Надо играть на сумасшедшем уровне, чтобы выиграть очко. Он умеет поднять свой уровень, это впечатляет», — сказал Рууд на послематчевой пресс-конференции.
- 11 июня 2023
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