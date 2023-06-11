Рууд — о мыслях после первого сета: ругаться здесь нельзя, поэтому не знаю, что сказать

Четвёртая ракетка мира, норвежец Каспер Рууд рассказал, о чём думал после поражения в первом сете финального матча «Ролан Гаррос» против серба Новака Джоковича — 6:7 (1:7), 3:6, 5:7. Напомним, в один момент по ходу первой партии Рууд вёл со счётом 4:1, но затем Джоковичу удалось отыграться и довести дело до тай-брейка.

«Мысли после первого сета? Ругаться здесь нельзя, поэтому не знаю, что сказать. Размышлял плохими словами, потому что только что проиграл тяжёлый сет Новаку. Было понятно, что его это вдохновит, а мне будет тяжело оправиться. Да ещё и много сил ушло. Сегодня было влажно, непростые условия.

Я не смог успокоиться и найти силы на второй сет. Это печально, я слишком легко позволил ему забрать второй сет. Чтобы у меня были шансы против таких ребят, мне надо улучшить этот момент. Тяжело оправиться от такого поражения в первом сете, который длился почти полтора часа. Я пытался, но это оказалось слишком сложной задачей», — сказал Рууд на послематчевой пресс-конференции.