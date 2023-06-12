Азаренко обыграла Стеванович и вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе

Белорусская теннисистка, 19-я ракетка мира Виктория Азаренко одержала победу над сербской спортсменкой Наталией Стеванович в матче первого круга травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Встреча продлилась ровно 2 часа и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу белоруски.

Азаренко трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Стеванович один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге травяного турнира в Нидерландах Азаренко сыграет с победительницей противостояния Ребекка Петерсон (Швеция) — Эшлин Крюгер (США). Соревнования в Хертогенбосхе проходят с 12 по 18 июня.