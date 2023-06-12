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Азаренко обыграла Стеванович и вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе

Азаренко обыграла Стеванович и вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе
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Белорусская теннисистка, 19-я ракетка мира Виктория Азаренко одержала победу над сербской спортсменкой Наталией Стеванович в матче первого круга травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды). Встреча продлилась ровно 2 часа и завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:3 в пользу белоруски.

Азаренко трижды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Стеванович один эйс, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге травяного турнира в Нидерландах Азаренко сыграет с победительницей противостояния Ребекка Петерсон (Швеция) — Эшлин Крюгер (США). Соревнования в Хертогенбосхе проходят с 12 по 18 июня.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
12 июня 2023, понедельник. 13:45 МСК
Виктория Азаренко
19
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6  
6 5 		3  
         
Наталия Стеванович
231
Сербия
Наталия Стеванович
Н. Стеванович
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