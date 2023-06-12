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Кирьос — Джоковичу: не зря ты спрашивал у меня совета по поводу игры на грунте, горжусь

Кирьос — Джоковичу: не зря ты спрашивал у меня совета по поводу игры на грунте, горжусь
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Австралийский теннисист Ник Кирьос поздравил серба Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос» — 2023.

«Поздравляю Новака. Не зря ты спрашивал у меня совета по поводу игры на грунте. Это привело к победе на Открытом чемпионате Франции. Горжусь тобой, приятель. Я здесь в любое время. С любовью, твой тренер. И ещё, если тебе нужен совет насчёт игры на траве, я всегда готов ответить», — написал Кирьос на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции Джокович обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда. Эта победа на «Ролан Гаррос» стала для Джоковича 23-й на турнирах «Большого шлема». Это абсолютный рекорд по победам на главных теннисных соревнованиях в истории этого вида спорта среди мужчин.

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