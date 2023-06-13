Финалист Уимблдона-2022 Ник Кирьос не сумел выиграть первый матч в сезоне-2023

Китайский теннисист У Ибин вышел во второй круг турнира категории АТР-250, который проходит в Штутгарте (Германия). В матче первого раунда соревнований У Ибин нанёс поражение восьмому сеяному Нику Кирьосу из Австралии со счётом 7:5, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 8 минут.
У Ибин четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два из трёх брейк-пойнтов. Кирьос выполнил 15 эйсов, пять раз ошибся на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.
За выход в четвертьфинал турнира в Штутгарте У Ибин сыграет с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем, начавшим турнир с квалификации.
Для финалиста Уимблдона-2022 Кирьоса это был первый официальный матч на уровне ATP в сезоне-2023. Перед стартом Australian Open – 2023 стало известно, что в колене австралийца образовалась киста, ставшая результатом небольшого надрыва мениска. Кирьос снялся с турнира и сделал операцию, после которой пока не выходил на корт.
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