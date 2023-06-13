Ник Кирьос прокомментировал своё поражение в первом круге турнира в Штутгарте

Австралийский теннисист Ник Кирьос, 25-я ракетка мира, прокомментировал своё поражение в первом матче, сыгранном спортсменом в 2023 году: сегодня, 13 июня, Кирьос потерпел поражение в первом круге турнира ATP-250, проходящего в Штутгарте (Германия), проиграв китайцу У Ибину (64).

«Мои болельщики, потерпите, пожалуйста, вместе со мной. Возвращение на прежний уровень — небыстрый процесс. Я знаю, вам сложно видеть меня в таком состоянии, как сегодня, но мне нужно больше времени, и, надеюсь, я смогу вернуться к своему прежнему уровню», — написал теннисист в «Твиттере».

Спортсмен отказывался от участия в турнирах в этом сезоне из-за травмы: в колене австралийца образовалась киста после надрыва мениска.