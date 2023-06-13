Ник Кирьос прокомментировал своё поражение в первом круге турнира в Штутгарте
Поделиться
Австралийский теннисист Ник Кирьос, 25-я ракетка мира, прокомментировал своё поражение в первом матче, сыгранном спортсменом в 2023 году: сегодня, 13 июня, Кирьос потерпел поражение в первом круге турнира ATP-250, проходящего в Штутгарте (Германия), проиграв китайцу У Ибину (64).
«Мои болельщики, потерпите, пожалуйста, вместе со мной. Возвращение на прежний уровень — небыстрый процесс. Я знаю, вам сложно видеть меня в таком состоянии, как сегодня, но мне нужно больше времени, и, надеюсь, я смогу вернуться к своему прежнему уровню», — написал теннисист в «Твиттере».
Спортсмен отказывался от участия в турнирах в этом сезоне из-за травмы: в колене австралийца образовалась киста после надрыва мениска.
Комментарии
- 13 июня 2023
-
23:11
-
22:49
-
22:49
-
22:21
-
22:16
-
21:10
-
20:35
-
20:07
-
19:29
-
19:15
-
18:59
-
18:53
-
18:49
-
18:46
-
18:16
-
18:12
-
17:46
-
17:18
-
16:44
-
14:59
-
14:35
-
14:33
-
14:02
-
13:52
-
11:38
-
10:08
-
08:47
-
00:50
-
00:44
-
00:32
-
00:14
-
00:05
-
00:04
- 12 июня 2023
-
23:53
-
23:14
Партнерский контент