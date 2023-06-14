«Вся рука была покрыта шрамами». Кирьос рассказал о своих психологических проблемах

Австралийский теннисист Ник Кирьос, 25-я ракетка мира, рассказал о борьбе с ментальными проблемами в 2019 году.
«2019 год стал низшей точкой в моей карьере. Я не мог справиться с давлением и ожиданиями, которые на меня возлагали. Я ненавидел человека, которым был. Я пил, злоупотреблял наркотиками, потерял связь с семьёй, оттолкнул всех близких друзей. можно сказать, что мне было больно. Вся моя рука была покрыта шрамами, поэтому я сделал татуировку, чтобы всё это скрыть. Я серьёзно думал о том, что мне, возможно, стоит покончить с собой.
Я проиграл на Уимблдоне. На следующий день проснулся и увидел, как папа сидит у кровати и горько плачет. Это был тревожный знак. Я подумал: «Так, я должен перестать это делать». Так я попал в психиатрическую лечебницу в Лондоне. Хотел разобраться с проблемами», — сказал Кирьос в эпизоде сериала Netflix «Брейк-пойнт».
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