«Если не я, то никто». Кирьос — о том, кто может остановить Джоковича на Уимблдоне

25-я ракетка мира австралийский теннисист Ник Кирьос высказался о перспективах серба Новака Джоковича выиграть ещё больше турниров «Большого шлема».
«Надеюсь, что Новак возьмёт 30 титулов на турнирах «Большого шлема». Это позволит мне выглядеть лучше, потому что я проиграл ему на Уимблдоне (улыбается). Но да, это было бы потрясающее достижение. Я знаю, как усердно работает Новак, как много для него это значит. Если бы он не пропустил несколько турниров, у него было бы уже 25–26 побед. Я знаю, что он жаждет этого. Кто может остановить Новака на Уимблдоне? Никто, нет такого варианта. Если не я, то никто», — приводит слова Кирьоса Tennis 365.
Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович (3) обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Для Новака этот титул стал третьим в Париже и 23-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным историческим рекордом у мужчин.
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