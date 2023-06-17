«Новак не повторит ту же ошибку». Экс-тренер Джоковича — о календарном «Большом шлеме»

Мариан Вайда, бывший многолетний наставник 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, высказался о шансах своего экс-подопечного собрать календарный «Большой шлем».

«Конечно, взять календарный «Большой шлем» возможно. У Новака есть отличная возможность выиграть Уимблдон. Всё будет решать психологический аспект и турнир в США. Думаю, конкуренция там будет жёстче. Алькарас очень опасный соперник на харде, Зверев вернулся, Медведев будет играть лучше. Так что у Новака много конкурентов в Нью-Йорке. Но в этом году не будет Олимпийских игр, поэтому Новак не повторит одну и ту же ошибку дважды», — приводит слова Вайды Punto de Break.

Напомним, в 2021 году Джокович не смог собрать календарный «Большой шлем» из-за неудачного выступления на Олимпиаде в Токио.