Алькарас: у Кирьоса больше шансов победить Джоковича, чем у любого другого игрока

Испанский теннисист Карлос Алькарас, вторая ракетка мира, поделился мнением о том, кто может помешать Новаку Джоковичу выиграть Уимблдон и, соответственно, собрать полный календарный «Большой шлем».

«Я всегда говорю, что я верю, что могу выиграть любой турнир, в котором я участвую. Но честно, на траве это сделать несколько сложнее, потому что у меня нет достаточного опыта и в матчах я всегда был из-за этого немного ограничен. И конечно, Новак Джокович, как и Роджер Федерер, — один из лучших теннисистов, когда-либо игравших на травяных кортах. Так что победить будет довольно трудно.

Ник Кирьос уже играл в финале Уимблдона, он очень хорош в выступлениях на траве. Я не говорю, что я не способен победить Новака. Но я думаю, что у меня меньше шансов здесь, чем на других покрытиях. Думаю, что у Кирьоса больше шансов победить Новака, чем у любого другого игрока», — приводит слова Алькараса Eurosport.