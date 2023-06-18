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Спортивные матчи сегодня, 19 июня — live-трансляции, расписание матчей, результаты, кто сыграет

7 избранных матчей понедельника: Армения, Франция в отборе Евро-2024 и старт Медведева
Михаил Георгиев
7 избранных матчей понедельника
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Традиционное расписание дня — на 19 июня: много футбола сборных, начало теннисного турнира в Галле.

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Время в материале — по Москве. Программа коротко:

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🎾 16:00*: Грегуар Баррер (Франция) — Стефанос Циципас (Греция, 2/WC), Галле, первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Галле. 1-й круг
19 июня 2023, понедельник. 16:00 МСК
Грегуар Баррер
Франция
Грегуар Баррер
Г. Баррер
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Стефанос Циципас
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас

Интрига: реабилитируется ли Циципас за поражение в Штутгарте?

Стефанос Циципас неудачно начал травяной сезон, провалив турнир в Штутгарте. Там он уступил на старте французскому ветерану Ришару Гаске. Теперь же на «пятисотнике» в Галле грек сразится снова с представителем Франции – Грегуаром Баррером. Ранее соперники встречались один раз, причём на траве, в далёком уже 2018-м. Тогда на Уимблдоне первенствовал в четырёх сетах Циципас. Как будет на этот раз?

Стефанос Циципас

Стефанос Циципас

Фото: Getty Images

🎾 18:30*: Даниил Медведев (Россия, 1) — Маркос Гирон (США, Q), Галле, первый круг

*Важно: время матча может измениться и будет уточнено

Галле. 1-й круг
19 июня 2023, понедельник. 18:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Маркос Гирон
США
Маркос Гирон
М. Гирон

Интрига: сумеет ли Медведев одержать первую победу после двух поражений на старте?

Даниил Медведев после провала в первом круге на «Ролан Гаррос» и на турнире в Хертогенбосхе намерен наконец-то прервать неудачную серию. Получив первый номер посева на «пятисотнике» в Галле, россиянин сыграет в понедельник с квалифаером из США Маркосом Гироном. Напомним, в прошлом году Даниил дошёл в Галле до финала и сейчас попытается повторить или даже превзойти тот результат. Ранее теннисисты встречались дважды, и оба раза россиянин победил американца, причём без потери сета – на «Мастерсе» в Цинциннати-2020 и на Australian Open – 2023.

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Getty Images

⚽️ 19:00: Армения — Латвия, Евро-2024 — квалификация, группа D, 4-й тур

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа D. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 19:00 МСК
Армения
Не начался
Латвия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Таблица Группы D

Интрига: Армения включится в гонку за путёвку на Евро?

Сборная Армении стартовала в отборе на чемпионат Европы — 2024 с домашнего поражения от Турции. Но затем армяне оказались сильнее в гостевой встрече с Уэльсом, одержав волевую победу. Впереди ещё шесть матчей квалификации. Армении для выхода на Евро необходимо стабильно набирать очки. Домашняя игра с Латвией – отличный шанс на положительный итог. В случае победы Армения сравняется по очкам с возглавляющей таблицу группы Турцией.

В случае победы над Латвией Армения сравняется по очкам с возглавляющей таблицу группы Турцией

В случае победы над Латвией Армения сравняется по очкам с возглавляющей таблицу группы Турцией

Фото: Getty Images

⚽️ 21:45: Северная Ирландия — Казахстан, Евро-2024 — квалификация, группа H, 4-й тур

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа H. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 21:45 МСК
Северная Ирландия
Не начался
Казахстан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Таблица Группы H

Интрига: ещё одна СНГ-команда борется за выход на чемпионат Европы.

Сборная России не принимает участия в отборочном цикле Евро-2024. Но другие команды бывшего СССР имеют неплохие шансы попасть на турнир. Казахстан – одна из них. Команда Магомеда Адиева одержала две победы в трёх встречах, в том числе над Данией. Для того чтобы рассчитывать на выход в финальный турнир, казахстанцам важно набирать очки там, где это реально. Матч с Северной Ирландией – отличный шанс на победу. Три очка позволят Казахстану заявить громче о своих претензиях на выход на Евро-2024.

Казахстан всерьёз борется за выход на чемпионат Европы

Казахстан всерьёз борется за выход на чемпионат Европы

Фото: Getty Images

⚽️ 21:45: Франция — Греция, Евро-2024 — квалификация, группа B, 4-й тур

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа B. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 21:45 МСК
Франция
Не начался
Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Таблица Группы B

Интрига: встреча двух лидеров группы В.

Греция неожиданно забралась на второе место в группе отборочного турнира. Сначала греки обыграли Гибралтар (3:0), а затем дома оказались сильнее Ирландии (2:1). Вместе с Грецией в группе находятся грозные Франция и Нидерланды. С первыми у греков предстоит ближайший очный матч. Французы уже одержали три победы в трёх турах. Нет сомнений, что команда Дидье Дешама спокойно квалифицируется на Евро. А вот Греция, если отберёт в гостях очки у французов, заявит о себе как о реальном претенденте на попадание на чемпионат Европы.

Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

Фото: Getty Images

⚽️ 21:45: Англия — Северная Македония, Евро-2024 — квалификация, группа C, 4-й тур

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа C. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 21:45 МСК
Англия
Не начался
Северная Македония
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Таблица Группы C

Интрига: очередная лёгкая прогулка для сборной Англии и Гарри Кейна?

Англия в последние годы легко проходит квалификации. На этот раз они также одержали три победы в трёх матчах. Англичане в гостях переиграли Италию (2:1), а затем разобрались с Украиной (2:0) и Мальтой (4:0). На очереди – Северная Македония. Да, балканская команда относительно недавно стала крепкой сборной и даже сыграла на Евро-2020. Но македонцам тяжело рассчитывать на гостевой успех с Англией. Главная интрига: обновит ли Гарри Кейн бомбардирский рекорд за сборную?

Англия в последние годы легко проходит квалификации

Англия в последние годы легко проходит квалификации

Фото: Getty Images

⚽️ 21:45: Беларусь — Косово, Евро-2024 — квалификация, группа I, 4-й тур

ЧЕ-2024 - квалификация. Группа I. 4-й тур
19 июня 2023, понедельник. 21:45 МСК
Беларусь
Не начался
Косово
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Таблица Группы I

Интрига: Беларусь наберёт первые очки в отборочном цикле Евро-2024?

Сборная Беларуси ужасно стартовала в квалификации к чемпионату Европы. Команда Георгия Кондратьева уступила Швейцарии (0:5), Румынии (1:2) и Израилю (1:2). На очереди – неуступчивая команда Косова. Сборным тяжело рассчитывать на выход на Евро, но набрать очки в очной игре – реальная перспектива. Белорусам необходим положительный исход для поднятия морального духа. В противном случае маячит перспектива остаться с нулём в графе «очки» после четырёх туров.

Сборная Беларуси ужасно стартовала в квалификации к чемпионату Европы

Сборная Беларуси ужасно стартовала в квалификации к чемпионату Европы

Фото: Getty Images

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