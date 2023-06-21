Коннорс — о финале «Ролан Гаррос»: Мухова поставила Свёнтек высокую планку
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Бывший профессиональный американский теннисист Джимми Коннорс, победитель 109 турниров под эгидой ATP, поделился мнением о финале «Ролан Гаррос», в котором в этом сезоне играли Ига Свёнтек (Польша, 1) и Каролина Мухова (Чехия, 43).
«Конечно, для организаторов Открытого чемпионата Франции финалом мечты было бы противостояние Иги Свёнтек и Арины Соболенко, но матч польской теннисистки с Каролиной Муховой тоже был очень эмоциональным. Она поставила Свёнтек высокую планку. Финал турнира показал, что в теннисном мире появилась ещё одна грозная спортсменка. И, в конце концов, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль тоже не играли друг с другом в финале «Ролан Гаррос», — приводит слова Коннорса издание Sport.pl.
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