Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Коннорс — о финале «Ролан Гаррос»: Мухова поставила Свёнтек высокую планку

Коннорс — о финале «Ролан Гаррос»: Мухова поставила Свёнтек высокую планку
Комментарии

Бывший профессиональный американский теннисист Джимми Коннорс, победитель 109 турниров под эгидой ATP, поделился мнением о финале «Ролан Гаррос», в котором в этом сезоне играли Ига Свёнтек (Польша, 1) и Каролина Мухова (Чехия, 43).

«Конечно, для организаторов Открытого чемпионата Франции финалом мечты было бы противостояние Иги Свёнтек и Арины Соболенко, но матч польской теннисистки с Каролиной Муховой тоже был очень эмоциональным. Она поставила Свёнтек высокую планку. Финал турнира показал, что в теннисном мире появилась ещё одна грозная спортсменка. И, в конце концов, Роджер Федерер и Рафаэль Надаль тоже не играли друг с другом в финале «Ролан Гаррос», — приводит слова Коннорса издание Sport.pl.

Материалы по теме
Потапова снова обыграла Костюк: украинка опять не пожала ей руку
Потапова снова обыграла Костюк: украинка опять не пожала ей руку
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023