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Бирмингем-2023: сетки, результаты, расписание, где смотреть, Анастасия Потапова обыграла Марту Костюк

Потапова снова обыграла Костюк: украинка опять не пожала ей руку
Александр Насонов
Потапова снова обыграла Костюк
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Анастасия второй раз за сезон победила Марту, которая регулярно отказывается приветствовать россиянок после матчей.

Во вторник, 20 июня, на травяном турнире WTA-250 в Бирмингеме, который служит одним из этапов подготовки к Уимблдону, заканчиваются матчи первого круга в одиночном разряде. В основной сетке присутствует лишь одна россиянка, и это 21-я ракетка мира Анастасия Потапова. 22-летняя спортсменка получила на турнире четвёртый номер посева — выше только чемпионки «Ролан Гаррос» разных лет Барбора Крейчикова (Чехия) и Елена Остапенко (Латвия), а также полька Магда Линетт. В соперницах у Потаповой по первому раунду оказалась украинка Марта Костюк, занимающая 34-е место в мировой классификации.

WTA-250. Бирмингем-2023. Турнирная сетка

В нынешнем сезоне Костюк уже не раз пересекалась на кортах с российскими и белорусскими теннисистками. Однако упорно отказывается пожимать им руки. С Потаповой украинка тоже играла, но успеха не добилась. На «тысячнике» в Майами россиянка оказалась сильнее в матче второго круга — 6:1, 6:3. А на «Ролан Гаррос» произошёл вообще уникальный случай: Марта отказалась от рукопожатия с тремя российскими теннисистками за один день.

Как объясняла свою позицию Костюк? «Некоторые люди решили, что почему-то я должна изменить свою позицию и что происходящее на Украине почему-то вдруг закончилось. Хотя я уверена, что после того, как всё закончится, я буду продолжать это делать», — приводит её слова ТСН.ua.

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Потапова же, комментируя отказ Костюк от рукопожатия после матча в Майами, сказала вот что. «Марта не пожала мне руку? Я ожидала этого. Очевидно, что это её выбор», — приводит слова спортсменки Daily Mail. Чуть позже Анастасия рассказала, как изменились её отношения с украинками. «Сейчас чуть-чуть изменилось. Мы довольно близко дружили с Мартой. Но, к сожалению, человек решил изменить своё мнение — и не только обо мне. Беспричинно. Не мне её судить, ведь это её выбор. И я уважаю её выбор. И если ей так проще, то я это принимаю. Мне от этого ни горячо ни холодно», — говорила она в интервью «Чемпионату».

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В отчётной встрече Потапова сразу же оказалась в положении догоняющей. Россиянка в первом же гейме отдала свою подачу, после того как Костюк реализовала третий брейк-пойнт. В третьем гейме Анастасия едва вновь не упустила свою подачу, но спасла двойной брейк-пойнт. Исправить ситуацию Потапова смогла только в 10-м гейме, под ноль взяв подачу соперницы, — 5:5. После этого теннисистки взяли по гейму на подаче и приступили к тай-брейку. После двух мини-брейков от каждой участницы (4:4) россиянка имела отличную возможность выиграть сет, сделав третий мини-брейк, но при счёте 6:4 в свою пользу упустила двойной сетбол — 6:6. Более того, следующие два розыгрыша также остались за украинкой, выигравшей в итоге тай-брейк со счётом 8:6.

Во втором сете соперницы долгое время уверенно действовали на своей подаче — так, что ни у кого не было брейк-пойнтов. Причём Потапова дважды смогла забрать свои геймы под ноль, а вот Костюк — ни разу. Так они дошли до счёта 5:5. В 11-м гейме россиянка заполучила двойной брейк-пойнт и тут же использовала его, а в 12-м гейме, подавая на сет, отыграла брейк-пойнт и восстановила равновесие в матче — 7:5.

В третьем сете, как и во второй партии, поначалу обходилось без брейков. После пятого гейма Костюк при счёте 3:2 в свою пользу взяла медицинский перерыв — возникли проблемы с левой ногой. Переломный момент наступил в седьмом гейме, в котором украинка допустила две двойные ошибки. После второй из них Потапова вышла на брейк-пойнт, а затем использовала его — 4:3.

А при счёте 5:4 россиянка вышла подавать на матч. Анастасия заработала двойной матчбол, но упустила его, сделав одну двойную. После «ровно» Потапова отыграла брейк-пойнт, затем упустила третий матчбол, а вот четвёртый реализовала, оформив волевую победу, — 6:7, 7:5, 6:4. После матча Костюк, как и в первом матче, не пожала руку сопернице. Они с Потаповой по очереди поблагодарили судью на вышке, после чего разошлись по своим половинам корта.

Бирмингем. 1-й круг
20 июня 2023, вторник. 20:10 МСК
Марта Костюк
34
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 8 		5 4
6 6 		7 6
         
Анастасия Потапова
21
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Вот так Потапова во второй раз за год обыграла Костюк. Во втором круге она сразится с американкой Кэти Макнелли, которая в первом раунде обыграла соотечественницу Лорен Дэвис (LD) — 6:1, 7:5. Турнир в Бирмингеме завершится 25 июня. Кроме Анастасии, россиянок в его сетке больше нет, зато они в изрядном количестве присутствуют в сетке турнира в Берлине. Так, Дарья Касаткина сенсационно проиграла соотечественнице Элине Аванесян.

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