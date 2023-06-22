Рублёв — о грозе и молниях в Галле: лучше играть в таких условиях, чем не играть вообще

Олимпийский чемпион 2020 года в миксте, седьмая ракетка мира, российский теннисист Андрей Рублёв рассказал о сложных погодных условиях, в которых ему пришлось играть во втором круге травяного турнира категории ATP-500 в Галле (Германия). По ходу матча сверкали молнии и пошёл ливень.

Напомним, во втором круге соревнований Рублёв (3) со счётом 7:6 (8:6), 6:3 обыграл 53-ю ракетку мира, представителя Германии Янника Ханфмана (WC).

«По ходу всего матча погода была странной. Сначала было солнце, потом повисли чёрные тучи и на корте стало очень, очень темно. А когда закрыли крышу, грянула молния и пошёл ливень. Было очень громко, но это часть спорта. Лучше играть в таких условиях, чем не играть вообще», — сказал Рублёв в интервью на корте.