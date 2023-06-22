Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Кудерметова, Рублёв, Потапова, Александрова, Соболенко: онлайн-трансляция турниров-2023, результаты, сетки, где смотреть

Александрова бьётся с американкой за 1/4 финала! Рублёв и Потапова готовятся. LIVE!
Даниил Сальников
Теннисные матчи 22 июня. LIVE!
Аудио-версия:
Комментарии
На турнирах в Бирмингеме, Галле и Лондоне в четверг играют несколько теннисистов из России. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на травяных турнирах, предваряющих Уимблдон. В четверг, 22 июня, в Бирмингеме, Галле и Берлине сразу четверо россиян сыграют в рамках второго круга за право выйти в 1/4 финала. Андрей Рублёв (третий номер посева) сразится в Галле с местным теннисистом Янником Ханфманом (WC), Екатерина Александрова после титула в Хертогенбосхе попытается продлить свою победную серию в Берлине в матче с американкой Кори Гауфф (5). Непростая битва предстоит Веронике Кудерметовой (WC) с лидером посева – белоруской Ариной Соболенко. А Анастасия Потапова (4) в Бирмингеме попытается справиться с Кэти Макнелли. Следите за ходом игрового дня в нашем лайве.

ATP-500. Галле. Сетка
WTA-500. Берлин. Сетка
WTA-250. Бирмингем. Сетка
Берлин. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 12:00 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Кори Гауфф
7
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Берлин. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 16:00 МСК
Арина Соболенко
2
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Вероника Кудерметова
13
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Галле. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 16:00 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Янник Ханфман
53
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман
Бирмингем. 2-й круг
22 июня 2023, четверг. 17:30 МСК
Кэти Макнелли
64
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Потапова
21
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Live Даниил Сальников

Следующим соперником Даниила Медведева будет испанец Роберто Баутиста-Агут, который попортил немало крови россиянину. Например, в прошлом сезоне именно Роберто досрочно завершил травяной сезон для россиянина на Мальорке. Всего же счёт личных встреч на данный момент — 4-2 в пользу Баутиста-Агута.

Материалы по теме
Сезон на траве для Медведева закончен. Он проиграл своему самому неудобному сопернику
Сезон на траве для Медведева закончен. Он проиграл своему самому неудобному сопернику
11:04 Даниил Сальников

Главным матчем среды стало сражение Даниила Медведева с сербом Ласло Джере. Россиянин второй круг подряд одержал непростую победу и добрался уже до 1/4 финала.

Материалы по теме
Тяжело! Медведев додавил серба и вышел на неудобного соперника в четвертьфинале Галле
Тяжело! Медведев додавил серба и вышел на неудобного соперника в четвертьфинале Галле
11:01 Даниил Сальников

Все подробности вчерашнего игрового дня читайте в нашем предыдущем лайве.

Материалы по теме
Медведев вышел в 1/4 финала Галле! Кудерметова и Аванесян победили в Берлине
Live
Медведев вышел в 1/4 финала Галле! Кудерметова и Аванесян победили в Берлине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023