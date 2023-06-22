Александрова бьётся с американкой за 1/4 финала! Рублёв и Потапова готовятся. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на травяных турнирах, предваряющих Уимблдон. В четверг, 22 июня, в Бирмингеме, Галле и Берлине сразу четверо россиян сыграют в рамках второго круга за право выйти в 1/4 финала. Андрей Рублёв (третий номер посева) сразится в Галле с местным теннисистом Янником Ханфманом (WC), Екатерина Александрова после титула в Хертогенбосхе попытается продлить свою победную серию в Берлине в матче с американкой Кори Гауфф (5). Непростая битва предстоит Веронике Кудерметовой (WC) с лидером посева – белоруской Ариной Соболенко. А Анастасия Потапова (4) в Бирмингеме попытается справиться с Кэти Макнелли. Следите за ходом игрового дня в нашем лайве.
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Следующим соперником Даниила Медведева будет испанец Роберто Баутиста-Агут, который попортил немало крови россиянину. Например, в прошлом сезоне именно Роберто досрочно завершил травяной сезон для россиянина на Мальорке. Всего же счёт личных встреч на данный момент — 4-2 в пользу Баутиста-Агута.
Главным матчем среды стало сражение Даниила Медведева с сербом Ласло Джере. Россиянин второй круг подряд одержал непростую победу и добрался уже до 1/4 финала.
Все подробности вчерашнего игрового дня читайте в нашем предыдущем лайве.
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