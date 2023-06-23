Александр Зверев вышел в полуфинал турнира в Галле

Немецкий теннисист Александр Зверев, 22-я ракетка мира, вышел в полуфинал травяного турнира категории ATP-500, проходящего в Галле (Германия). Спортсмен в двух сетах обыграл 28-ю ракетку мира из Чили Николаса Харри: 7:5, 6:3.

Встреча теннисистов продолжалась 1 час 57 минут. Александр Зверев за это время выполнил 12 эйсов, реализовал два брейк-пойнта из шести и допустил пять двойных ошибок. На счету Николаса Харри — шесть подач навылет и одна двойная ошибка: немецкий спортсмен не позволил сопернику реализовать ни одного брейк-пойнта.

В полуфинале Александр Зверев встретится с казахстанцем Александром Бубликом. Ранее у теннисистов было три личные встречи: представитель Казахстана был сильнее на харде (в Роттердаме в 2021 году и в Монпелье в 2022 году), а немецкий теннисист побеждал на грунте (Монте-Карло, 2023 год).