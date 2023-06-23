Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Медведев, Кудерметова, Рублёв, Потапова, Александрова: онлайн-трансляция турниров-2023, результаты, сетки, где смотреть

Александрова и Кудерметова бьются за 1/2 финала! Медведев и Рублёв тоже играют. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция турниров-2023
Аудио-версия:
Комментарии
На турнирах в Бирмингеме, Галле и Лондоне в пятницу сражаются несколько теннисистов из России. Все подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на травяных турнирах, предваряющих Уимблдон. В пятницу в Бирмингеме, Галле и Берлине сразу шестеро россиян сыграют в 1/4 финала, причём в одном из матчей состоится российское дерби. Только что Екатерина Александрова обыграла в финале Хертогенбосха Веронику Кудерметову, и вот теперь девушки сразятся снова. Также в Берлине продолжает борьбу лаки-лузер Элина Аванесян. Ей будет противостоять хорватка Донна Векич. В Галле Даниил Медведев сыграет с Роберто Баутиста-Агутом, а Андрей Рублёв – с Таллоном Грикспором. В случае успеха в полуфинале российские теннисисты сыграют друг с другом. Продолжает борьбу в Бирмингеме и Анастасия Потапова.

ATP-500. Галле. Сетка
WTA-500. Берлин. Сетка
WTA-250. Бирмингем. Сетка
Берлин. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 13:00 МСК
Вероника Кудерметова
13
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Галле. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 16:00 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Роберто Баутиста-Агут
23
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
Бирмингем. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 17:30 МСК
Хэрриет Дарт
134
Великобритания
Хэрриет Дарт
Х. Дарт
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Анастасия Потапова
21
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Берлин. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 18:00 МСК
Элина Аванесян
81
Россия
Элина Аванесян
Э. Аванесян
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Донна Векич
23
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Галле. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 18:30 МСК
Андрей Рублёв
7
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Таллон Грикспор
29
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Live Даниил Сальников

Стала известна причина снятия россиянина Карена Хачанова, 11-й ракетки мира и четвертьфиналиста Уимблдона в 2021 году, с турнира. Ей стал стрессовый перелом — травма, вызванная постоянной нагрузкой на определённую часть тела.

Конкретные детали травмы пока неизвестны. Однако Хачанов сообщал, что испытывал проблемы с ногой по ходу матча четвертьфинала «Ролан Гаррос» с Новаком Джоковичем. Ранее спортсмен также называл сложности с физической формой причиной своего снятия с травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия).

12:30 Даниил Сальников

Сегодня в Берлине дожди. Это значит, что игры откладываются. Российское дерби Кудерметова — Александрова пока стоит в расписании на 13:00 по мск.

12:16 Даниил Сальников

Неприятная новость подоспела. Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, снялся с Уимблдона. Вместо него в основную сетку турнира «Большого шлема» войдёт аргентинец Франсиско Серундоло.

12:08 Даниил Сальников

Кудерметова и Александрова встречались на корте пять раз. Три победы одержала Кудерметова, дважды лучшей становилась Александрова.

В полуфинале соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Каролин Гарсия (Франция) — Петра Квитова (Чехия).

12:07 Даниил Сальников

Совсем скоро состоится матч 1/4 финала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором 13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова (WC) сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой (22-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 12:00 мск.

Берлин. 1/4 финала
23 июня 2023, пятница. 13:00 МСК
Вероника Кудерметова
13
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
12:06 Даниил Сальников

Начинается игровой день в теннисе. Посмотрим расписание с участием россиян.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023