Александрова и Кудерметова бьются за 1/2 финала! Медведев и Рублёв тоже играют. LIVE!

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию игрового дня на травяных турнирах, предваряющих Уимблдон. В пятницу в Бирмингеме, Галле и Берлине сразу шестеро россиян сыграют в 1/4 финала, причём в одном из матчей состоится российское дерби. Только что Екатерина Александрова обыграла в финале Хертогенбосха Веронику Кудерметову, и вот теперь девушки сразятся снова. Также в Берлине продолжает борьбу лаки-лузер Элина Аванесян. Ей будет противостоять хорватка Донна Векич. В Галле Даниил Медведев сыграет с Роберто Баутиста-Агутом, а Андрей Рублёв – с Таллоном Грикспором. В случае успеха в полуфинале российские теннисисты сыграют друг с другом. Продолжает борьбу в Бирмингеме и Анастасия Потапова.
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Стала известна причина снятия россиянина Карена Хачанова, 11-й ракетки мира и четвертьфиналиста Уимблдона в 2021 году, с турнира. Ей стал стрессовый перелом — травма, вызванная постоянной нагрузкой на определённую часть тела.
Конкретные детали травмы пока неизвестны. Однако Хачанов сообщал, что испытывал проблемы с ногой по ходу матча четвертьфинала «Ролан Гаррос» с Новаком Джоковичем. Ранее спортсмен также называл сложности с физической формой причиной своего снятия с травяного турнира ATP-500 в Галле (Германия).
Сегодня в Берлине дожди. Это значит, что игры откладываются. Российское дерби Кудерметова — Александрова пока стоит в расписании на 13:00 по мск.
Неприятная новость подоспела. Российский теннисист Карен Хачанов, 11-я ракетка мира, снялся с Уимблдона. Вместо него в основную сетку турнира «Большого шлема» войдёт аргентинец Франсиско Серундоло.
Кудерметова и Александрова встречались на корте пять раз. Три победы одержала Кудерметова, дважды лучшей становилась Александрова.
В полуфинале соревнований в Берлине победительница данного матча сыграет с лучшей в противостоянии Каролин Гарсия (Франция) — Петра Квитова (Чехия).
Совсем скоро состоится матч 1/4 финала травяного турнира категории WTA-500 в Берлине (Германия), в котором 13-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова (WC) сыграет с соотечественницей Екатериной Александровой (22-я в рейтинге WTA). Поединок поставлен первым запуском на центральном корте и начнётся чуть позже 12:00 мск.
Начинается игровой день в теннисе. Посмотрим расписание с участием россиян.
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