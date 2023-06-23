Четвертьфинал турнира в Берлине с участием Элины Аванесян перенесён на 24 июня

Дождь внёс коррективы в расписание матчей травяного турнира категории WTA-500, который проходит в Берлине (Германия). В расписании на сегодня, 23 июня, остались только два матча, которые должны начаться в 18:00 мск. В это время на корт должны выйти россиянки Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, а также француженка Каролин Гарсия, посеянная под третьим номером, и седьмая сеяная чешка Петра Квитова.
Встречи, стоявшие в расписании игрового дня позднее, перенесены. Россиянка Элина Аванесян, выступающая в основной сетке в качестве лаки-лузера, и хорватка Донна Векич, а также гречанка Мария Саккари и чешка Маркета Вондроушова проведут четвертьфинальные поединки завтра, 24 июня. Победительницам этих матчей в тот же день предстоит встретиться в полуфинале.
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